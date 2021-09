Gabriel Torres afina su primer Encuentro Virtual de Blues 2021

septiembre 7, 2021 - 5:44 pm

Múltiples razones, estéticas y de las otras, fundamentan los acordes que el maestro Gabriel Torres Ferrari ha preparado para lo que será la primera edición del Encuentro Virtual Blues 2021, a partir de las siete de la noche del próximo sábado, once de septiembre, por YouTube. Un hermoso regalo musical que desde Maracaibo proyectará al orbe un vasto canto de amor por los sentimientos hechos música.

Con Gabriel hemos adelantado muchas experiencias musicales, en modo de happening, durante las sesiones públicas del Club Dramático Teatro de la Concitación, en la conciencia de la plaza como vértice del movimiento sístole/diástole que congrega a las audiencias durante las liturgias o ceremonias del blues como canto íntimo y gregario por naturaleza, algo que lo hace tan teatral.

La poeta Venus Azuaje, compañera de Torres, nos permite comprender esas motivaciones, tan sencillas como profundas, que nos propone este «Virtual Meeting»: «El blues le gusta, sí, pero es mucho más. Es como el diálogo que hace con el mundo, donde se pregunta y se contesta, es una constante de vida, un compañero de viaje, es el acorde infalible de búsquedas, la presencia infaltable en las celebraciones, es el amparo en las tristezas, el hilo con el que Gabriel ha tejido todos sus encuentros vitales.

Este evento, Encuentro de Blues 2021, es otra vendimia a la que nos convida junto con grandes intérpretes, grandes amigos y amigas, por ese afán suyo de abrazar, en comunión pentatónica, lo mejor de lo humano. Encontrémonos, pues, con el Blues el 11/9..». Sí, este sábado próximo, 7:00 pm. Mientras, léanse esta entrevista virtual con él:

– ¿Podría contarnos la historia de este encuentro?

– Surge de la necesidad de movimiento. En un periodo tan gris que nos ha descolocado y neutralizado, aparecen trabajos de maestros como Paul McCartney quien ha lanzado un disco hecho en solitario para romper con el silencio que impuso a los músicos el confinamiento. Esto, sumado a las experiencias virtuales dirigidas por mi madre en AZUDANZA, me llevaron aintentar hacer un encuentro de Blues concitando a los amigos, que son muchos.

– ¿Qué se necesita para participar como oyente en esta experiencia…Cómo hacerlo…Tiene algún costo…Sería retransmitido?

– El concierto estará disponible de forma gratuita en la página Youtube de Gabriel Torres el 11 de Septiembre a partir de las 7 PM. Es un estreno programado, que luego quedará en la página para disfrutarlo cuando quieran o puedan. Sé que no todo el mundo dispondrá de internet o electricidad en ese momento exacto. En el buscador de Youtube coloquen BLUES2021 Encuentro Virtual y listo!! A gozar!..

– ¿Podría revisar y comentar para nuestros lectores la lista de músicos que definirán esta histórica primera experiencia?

– De nuestro país, Héctor Suárez de Valera, José Ocando, Mauro Pérez, Javier López, Ofelia Torres y mi persona, por Maracaibo. De Caracas, el maestro Eduardo Soto, acompañado de Richard Pacheco, Elio Fernández y Mario

Arace. De Mérida, Alejandro Torres, guitarrista clásico formado en el sistema de orquestas y José Antonio Gil, con quien he compartido música por más de 20 años. Del extranjero, mis paisanos Hernán Varela y Fernando Flores, de Uruguay; Alaska Sue, trovadora de Holanda y el musicólogo David Evans, mi amigo y embajador del Blues en Venezuela.

– Usted está jubilado como biólogo catedrático en LUZ…¿Podría brindarnos una lección somera sobre la historia del blues, género considerado como la base o punto de partida para las demás expresiones musicales que se generaron en el mundo occidental?

– Nace en el sur estadounidense luego de la Guerra Civil, y es el género musical originario de USA por excelencia. Willie Dixon, el gran poeta del Blues dijo: “El blues es la raíz, lo demás son frutos”. Ha sido capaz de infiltrar, sin perder su esencia, a todos los géneros musicales norteamericanos y ha saltado las fronteras para producir híbridos tan improbables como el boogalú por ejemplo.

-¿Y aquí, en Venezuela, cuando aparece el blues…Y en Maracaibo?

– En toda Latinoamérica hubo un hervidero blusero a partir de la emisión, por MTv, del concierto Unplugged de Eric Clapton y la edición posterior de su disco de Blues (El primero que hacía en más de 15 años) “From the cradle” (Desde la cuna)…Aparecieron cientos de intentos de bandas de Blues a lo largo del continente. No muchas sobrevivieron, quizá porque hay cosas que no se pueden decretar. Deben construirse desde cero y a pulso.

– ¿Como contemporaneizar la esencia ontológica y filosófica que alienta el blues…Para qué puede servirle a una persona escuchar el blues?

– Esa música toca fibras que no son de lo conciente. Ojo, hablo del blues genuino, no de la masiva edición de discos y propuestas comerciales que inundan las redes y que, a partir de los 80s impulsadas por los grandes sellos disqueros, desvirtuaron su esencia. Hay que excavar siempre con el oído en los primeros discos de 78. Blues de Victrola pues.

-Háblenos de sus experiencias como intérprete de blues. ¿Cuáles son los hitos de su carrera como tal?

-Haber pertenecido y fundado con algunos de los presentes en este evento virtual, a tres bandas: Sigmund Floyd (Gracias Bob Bush), Tupelo Blues y Trío Blues del Sur. Contar con la amistad y la asesoría de David Evans. Haber podido disfrutar del Blues en Memphis y que nuestro trabajo haya sido reseñado por Blues Revue, son algunos de los logros en el tiempo, además de haber logrado la edición de cuatro discos (dos de ellos Antologias de Blues venezolano: Blues desde el Sur profundo) Pero con estar vivo y tocando para seguir creando cosas como este evento virtual, estoy más que complacido.

-Uno revisa el tema en wikipedia y encuentra con una paradoja: ¿es verdad que los africanos pudieron los fundamentos rítmicos y los europeos el esquema tonal?…Explíquenos, por favor…

– El Blues es sincretismo, si. Pero además de los aportes de África y Europa existe un porcentaje, por muy pequeño que sea, del aporte indígena. Recuerda que el Mississippi fue tierra de pueblos indígenas mucho antes de los algodonales.

-Melancolía y tristeza son dos definiciones posibles de la palabra blues. ¿Cómo reinterpretaría usted esos términos a la luz de estos tiempos duros que vivimos…?

-Eso es mito. Nunca vi tal gozo en un músico tocando o cantando como el que presencié en Memphis en un Juke joint (taguara blusera) El Blues es una música de un ritmo frenético, pegajoso, sino de donde salió el rockn’roll? Cierto que hay la canción triste en todo repertorio de cualquier género de música popular, pero no es lo predominante. Ah! Que el sufrimiento de su vida en una sociedad que aun no reconoce debidamente la importancia de ese género raíz, sirva para componer, crear y cantar con esa carga de dolor…. Eso es otro cuento.

-¿Qué siente cuando está tocando Blues…Sobretodo, qué le gustaría compartir con quienes sienten con usted ese trance sonoro…Es posible alcanzar niveles místicos superiores a través de esta experiencia virtual?

-Siento que todo el cuerpo vibra en una frecuencia que te quiere llevar al trance. Eso lo siente el que escucha y se empata a vibrar también. Nunca una experiencia virtual como la que planteamos logrará ese nivel de enlace entre músico y público. Pasa igual que al escuchar un disco en vivo. Nada como estar ahí. Ojalá se pueda en un futuro lograr una versión presencial o, al menos semipresencial de este encuentro con los artistas nacionales. La gran ventaja de este formato: Invitados internacionales sin altos costos de producción. De otra forma hubiera sido imposible esta empresa.

-¿Cuál sería el resultado ideal para usted, y quienes le acompañan en el mismo, de este primer encuentro…?

-Ya el hecho de rencontrarnos en el Blues (la última vez fue en 2016) es un logro importantísimo. Aspiramos que la edición del año entrante cuente con patrocinio y permita que los músicos cobren honorarios dignos. Muchos viven exclusivamente de la música y aun así se sumaron sin cobrar un centavo. Creo que eso enaltece a los músicos de Blues de nuestro país y estoy seguro de las próximas experiencias serán económicamente sustentables. Para 2022 ya hay planes de grabar en Maracaibo un nuevo disco con una banda conformada por varios participantes del evento.

Alexis Blanco