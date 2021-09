Francesco Bagnaia se quedó con el GP de San Marino de MotoGP

septiembre 19, 2021 - 9:39 am

El piloto italiano Francesco Bagnaia (Ducati) se llevó este domingo el Gran Premio de San Marino de MotoGP.

Bagnaia consiguió la segunda victoria consecutiva de su carrera en el Circuito de Misano Marco Simoncelli, por delante del francés Fabio Quartararo (Yamaha), que se mantiene como líder sólido del Mundial de MotoGP.

Gracias a su triunfo, Bagnaia recorta cinco puntos en la clasificación del Mundial a Quartararo, que mantiene una ventaja muy significativa (48 puntos) cuando solo restan cuatro carreras para el final de la temporada.

Ganador de la primera carrera de su vida la semana pasada en Aragón, Bagnaia partía desde la ‘pole position’ y dominó la carrera desde el principio, aunque en las últimas vueltas vio como se le acercó Quartararo, aguantando al francés para superarle por 364 milésimas en la meta.

«Las dos últimas vueltas, cuando he visto que Fabio se acercaba, ha sido muy difícil, lo he dado todo», explicó Bagnaia. «Me costó ganar mi primera carrera y ahora gano dos de golpe… estoy muy feliz», añadió.

