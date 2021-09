Fotógrafa borró fotos de una boda por tacañería de los novios: No le dieron ni agua

septiembre 28, 2021 - 2:16 pm

La mujer que borró los fotografías era amiga de la pareja que celebraba el evento; actualmente se desempeñaba como peluquera canina y fotógrafa de medio tiempo. Buscando reducir costos, la pareja le pidió el favor a su amiga y esta aceptó.

Por medio de la plataforma Reddit la fotógrafa relató la decepcionante experiencia que vivió mientras estaba a cargo de las fotografías de la ceremonia . Su jornada laboral comenzó aproximadamente a las 11 de la mañana, y debió seguir a la novia por distintos lugares, haciendo recorridos previos a la ceremonia. Tras esto, comenzó a capturar imágenes de la recepción y el festejo de la boda. Hasta ese momento la situación marchaba bien.

Pero al momento de anunciar la comida, se da cuenta que no le separaron un espacio para comer y ni siquiera le ofrecieron un vaso de agua. «Sobre las cinco de la tarde se sirvió la comida, pero me dijeron que no podía parar a comer porque tenía que seguir ejerciendo de fotógrafa. De hecho, no me guardaron sitio en ninguna mesa. Me empecé a cansar y a arrepentirme de haber aceptado este trabajo por casi nada», expresó la fotógrafa.

Después de lo ocurrido se dirigió al novio para preguntarle si podía tomarse un descanso de 20 minutos. Es allí cuando el novio le contesta que no tiene permitido descansar y debe seguir cubriendo el evento e, incluso, llega a amenazarla con no pagarle su labor.

Ante esto la mujer le comunicó que pensara bien sus palabras y que ella no merecía ser tratada de esa forma, por lo que decidió borrar todas las fotografías del evento e irse a casa.

La mujer compartió la historia en redes sociales e incentivó a los usuarios a ser recompensados por sus trabajos recordando que por esta penosa situación le pagaron tan solo 250 dólares.

