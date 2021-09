Foro Penal contabiliza 262 presos políticos en el país: entre ellos un adolescente

septiembre 7, 2021 - 3:21 pm

La ONG de Venezuela Foro Penal denunció este martes 7 de septiembre que en el país hay 262 ciudadanos en las cárceles por motivos políticos.

De acuerdo al reporte de la ONG, entre los detenidos se encuentran 247 hombres y 15 mujeres, de los cuales 129 son civiles y 133 militares.

Además, según el reporte, un adolescente se encuentra dentro de los calabozos.

La ONG aseguró que, desde 2014, se han registrado 15.742 detenciones por motivos políticos en la nación caribeña.

