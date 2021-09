Filippo Ganna, bicampeón de la prueba de contrarreloj en el Mundial de ciclismo (Video)

septiembre 19, 2021 - 11:54 am

El ciclista italiano Filippo Ganna revalidó su título mundial en la prueba de contrarreloj, este domingo en Brujas (Bélgica).

Con esta prueba de la contrarreloj masculina en categoría absoluta arrancó una semana de competición en el Mundial de ciclismo en ruta, que finalizará el domingo de la próxima semana con la carrera en línea masculina absoluta, donde el francés Julian Alaphilippe defenderá su maillot arcoíris.

Ganna, que el año pasado se había coronado en Ímola (Italia), superó en 5 segundos en la prueba de este domingo al belga Wout Van Aert, que fue segundo, igual que el año pasado.

Van Aert and Ganna knock off Evenepoel at Split 2, with the Italian sandwiched between the Belgians just .84sec behind Van Aert#Flanders2021 pic.twitter.com/vsjJnLdVH0

— UCI (@UCI_cycling) September 19, 2021