FETRAZULIA respalda al candidato Rafael Ramírez: “Será el alcalde de los trabajadores”

septiembre 20, 2021 - 6:37 pm

La Federación de Trabajadores del Zulia (FETRAZULIA) ofreció este lunes su rotundo respaldo al candidato de la Unidad Democrática para la Alcaldía de Maracaibo, Rafael Ramírez Colina, en el marco de una reunión celebrada con presencia de los directivos de la organización y presidentes de sindicatos.

El presidente de FETRAZULIA, Néstor Jansen, aseguró luego del encuentro, que harán todo lo que tengan que hacer para rescatar a la ciudad y que confían para ello en Rafael Ramírez, quien va en llave con Manuel Rosales a la gobernación del Zulia. Calificó la reunión como “muy fructífera” e insistió en que la dirigencia sindical respalda rotundamente a la opción de Rafael Ramírez, por conocerlo y dar fe de su trayectoria en beneficio de los trabajadores.

“Lo conocemos a él desde que fue inspector del trabajo del estado Zulia, él fue el inspector amigo. Tenemos plena confianza en él porque sabemos que con la ayuda de nuestra Virgen de Chiquinquirá, vamos a rescatar a Maracaibo el 21 de noviembre”.

Rafael Ramírez agradeció el respaldo de los representantes sindicales, con quienes ha trabajado durante años en los distintos escenarios a los que lo ha llevado el servicio público. “Me conocen, saben de dónde vengo, saben cómo he trabajado, saben lo que he hecho y lo que soy capaz de aportar y hacia allá van los esfuerzos, esfuerzos que nos involucran a todos. Aquí no hay individualismos, es arrogante hacerlo, esto es un esfuerzo de Unidad. Esta lucha es de todos, porque vamos a llegar todos. Viene una gestión de inclusión, en la que creemos y yo necesito contar con ustedes porque sé de su honestidad, de su experiencia y de su ímpetu”, apuntó.

Lee también: OFICIAL: La temporada 2021-2022 de la LVBP iniciará el 23 de octubre

Reiteró que su visión de la Alcaldía que viene será una diseñada de “forma creativa”, donde se ofrezcan soluciones para los reales problemas de los ciudadanos. “El transporte público hay que resolverlo. Habrá que redireccionar las rutas y entender que hay que hacer cosas con los empleados de la Alcaldía para que sientan que trabajar es una opción. Hoy quien ocupa la Alcaldía es incapaz de tener rutas de transporte que atiendan a la gente. Tenemos la obligación de ganar y la necesidad de ganar y necesitamos para ganar, que estemos todos juntos”.

Erick Matos, representante del Sindicato del Sector Salud, aseguró que harán todos los esfuerzos para materializar el triunfo de Rafael Ramírez. “Estamos trabajando muy duro en un equipo de hospitales y clínicas, estamos trabajando para que llegue la democracia a esta querida Maracaibo y a este querido estado Zulia. Cuente con el sector salud, porque va a estar el apoyo rotundo”.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Nota de Prensa