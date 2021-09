Festival de bajones azota a los hogares marabinos este sábado

septiembre 25, 2021 - 2:33 pm

La tarde de este sábado 25 de septiembre, fuertes fluctuaciones eléctricas mantienen en alerta a la población marabina, quienes cuidan con preocupación sus equipos electrodomésticos para que no se dañen ante la incesante lluvia de bajones.

Usuarios de las redes sociales reportaron desde diferentes sectores de la ciudad, hasta cinco bajones eléctricos en un lapso de dos horas, los cuales no dejan descansar a los habitantes de la capital zuliana este fin de semana.

“Que alguien me diga cuantos bajones van ya aquí en Maracaibo por favor nos mata el calor y aparatos quemándose #SinLuz”. “Fe’ Van 5 bajones, léase 5 desde las 4 am! Gracias a @corpoelec por su eficiencia y buen servicio! No va a quedar ningún electrodoméstico bueno. Fstival de Bajones eléctricos en Maracaibo, por lo menos van 4 en menos de una hora”, fueron algunas de las quejas expresadas.

Juan Molina

Noticia al Día