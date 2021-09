Familiares de las víctimas del 11 de septiembre piden investigación sobre la falta de pruebas

septiembre 2, 2021 - 4:43 pm

Familiares de las víctimas de los ataques del 11 de septiembre llamaron el jueves al inspector general del Departamento de Justicia para que investigue el hecho de que el FBI no presentó ciertas pruebas de su investigación.

Los familiares de las víctimas consideran que la evidencia faltante es potencialmente crucial para probar su premisa de que el reino saudí fue cómplice de los ataques. Esa tesis forma la base de una demanda federal pendiente en Nueva York, aunque las investigaciones estadounidenses no han establecido de manera concluyente tal vínculo.

Entre las pruebas que las familias dicen que el FBI no ha presentado se encuentran registros telefónicos de llamadas entre conspiradores en los ataques, registros de entrevistas con testigos y una fotografía de un diplomático saudí con dos de los secuestradores frente a una mezquita en el sur de California. Las familias también le habían pedido al FBI que entregara un video que, según dicen, muestra a un ciudadano saudí organizando una fiesta para dos de los secuestradores, pero el año pasado el FBI dijo que había buscado la grabación y que hasta ahora no había podido encontrarla.

«El FBI tiene el deber de retener sus pruebas del 11 de septiembre y tiene sofisticados sistemas informáticos para mantener sus archivos y realizar búsquedas en ellos», dice la denuncia, que fue presentada en nombre de más de 3,500 familiares, socorristas y sobrevivientes de las víctimas. . «Una búsqueda de rutina debe poder localizar documentos críticos de la investigación criminal más seria jamás realizada por el FBI».

En algunos casos, el FBI dijo que había buscado pero no pudo localizar las pruebas que las familias habían solicitado. En el caso de una fotografía que, según las familias de las víctimas, muestra una reunión fuera de la mezquita con dos de los secuestradores, Nawaf al-Hazmi y Khalid al-Mihdhar, el FBI dijo que los agentes de dos casos no estaban al tanto y “su búsqueda no revelar la fotografía”, decía la denuncia.

El Departamento de Justicia reveló el mes pasado que el FBI había concluido recientemente una investigación que examinó a ciertos secuestradores del 11 de septiembre y posibles co-conspiradores, y que ahora trabajaría para ver si podía compartir información que previamente había determinado que no podía ser revelada.

Pero, dijeron las familias el jueves, «hasta ahora, no se ha producido ningún material sustantivo adicional y el FBI no ha acordado hacer un esfuerzo adicional para encontrar los documentos que faltan».

La denuncia insta al inspector general Michael Horowitz a «examinar si uno o más funcionarios del FBI cometieron mala conducta intencional con la intención de destruir o ocultar pruebas para evitar su divulgación».

Las familias de muchas víctimas han alegado durante mucho tiempo una conexión más estrecha entre el reino saudí y los secuestradores de lo que el gobierno de EE. UU. Ha reconocido, y alegan en una demanda en Nueva York que los funcionarios sauditas brindaron un apoyo crítico a los dos primeros secuestradores que llegaron a Estados Unidos antes de los ataques.

Aunque las familias presentaron una denuncia ante la oficina del inspector general, Horowitz no tiene la obligación de abrir una investigación.

Los portavoces del inspector general y el FBI declinaron hacer comentarios el jueves.

