Falleció Olatz Vázquez a los 27 años, la periodista que contó en redes sociales su lucha contra el cáncer

septiembre 3, 2021 - 1:01 pm

Olatz Vázquez falleció la madrugada de este viernes 3 de septiembre, luego de batallar contra el cáncer gástrico que la aquejaba. Murió a los 27 años.

A Olatz le dignosticaron cáncer gástrico en plena pandemia y desde entonces fue contando a través de fotografías cómo se enfrentaba a la enfermedad. Esas imágenes publicadas en redes sociales tuvieron un gran impacto e hicieron que sus seguidores estuvieran pendientes de sus actualizaciones, reseñó ABC.

Hoy hemos conocido que la joven ha fallecido esta madrugada, según han informado a la Cadena SER allegados a la familia.

Hace solo unos días, Olatz contaba en Twitter que su situación había empeorado: «He perdido kilos, aspecto e independencia. Vivo 24/7 conectada a alimentación parententeal y una vía nasogástrica, que es lo que me hace estar hoy aquí. Por suerte, y por fin, ahora estoy en casa con hospitalización a domicilio, tranquila y rodeada de los míos».

«Hoy he andado por el pasillo media hora, ayer lo hice, mañana lo haré otra vez», contó añdiendo que los médicos le habían pedido que fuera poco a poco. Esta fue su última publicación.

En junio de 2020, la periodista relató el calvario que sufrió hasta que le fue diagnosticado el cáncer. «Estuve año y medio escuchando que no tenía nada grave», contó en ese momento.

«Yo sabía que algo no iba bien. Cada vez me encontraba más cansada. Ya no podía subir ni las escaleras de mi piso de Madrid sin pararme a la mitad. A las ocho de la tarde me metía en la cama, exhausta. Lloraba. Algo no iba bien, pero no sabía el qué», explicó. Su diágnóstico además se vio retrasado por la pandemia, lo que la joven denunció púlicamente el año pasado.

«Por la pandemia se han diagnosticado un 21% menos de casos de cáncer: la gente no fue a los hospitales, se retrasaron pruebas. Se avecina una pandemia de cáncer avanzado, se han olvidado de nosotros», explicaba Olatz, hace unos meses, en una entrevista con El Periódico.

ABC