Estos son los jugadores argentinos de la Premier que no cumplieron las medidas sanitarias

septiembre 5, 2021 - 4:51 pm

Las autoridades sanitarias brasileñas se metieron en el campo de juego para sacar a los jugadores argentinos de la Premier League.

El portero Emiliano Martínez, el defensa Cristian Romero, el volante Giovani Lo Celso y el Emiliano Buendía fueron los cuatro integrantes de la Albiceleste que ingresaron al país brasileño sin cumplir con los protocolos anticovid.

La Conmebol había señalado el sábado que los cuatro jugadores argentinos de la Premier podían jugar el partido contrs Brasil, de acuerdo a información de TN.

Leer más: SUSPENDIDO el clásico Brasil-Argentina, confirmó la Conmebol

El Brasil y Argentina se suspendió tras correr el minuto 6′ debido a que delegados sanitarios ingresaron al campo de juego para retirar a los jugadores argentinos de la Premier League. Los de Scaloni abandonaron el campo y se fueron a los vestuarios.

Tres de los cuatro jugadores argentinos de la Premier arrancaron como titulares

Martínez, Romero y Lo Celso fueron titulares, mientras que Buendía estaba en la banca, aportaron «información falsa» en el formulario de entrada a Brasil, al no informar que estuvieron en el Reino Unido en algún momento de los catorce días previos a su llegada para este partido del premundial sudamericano hacia Catar-2022.

Una orden ministerial de 23 de junio prohíbe la entrada en territorio brasileño de cualquier persona extranjera proveniente del Reino Unido, India o Sudáfrica, para evitar la propagación de variantes del coronavirus.

Sin embargo, según apuntan medios brasileños, la Confederación Brasileña de Fútbol y la Conmebol intercedieron para que el cuarteto pudiera estar en el estadio Neo Química Arena, hogar del Corinthians.

«Esos cuatro jugadores tienen que ser deportados de Brasil. Serán multados y sancionados por una serie de infracciones sanitarias. La primera infracción fue no cumplir el aislamiento, la anterior por no haber respondido de manera fidedigna el cuestionario de viajero, y ahora por jugar. Con más de 500 mil muertos en Brasil, en medio de la pandemia, las órdenes se están incumpliendo no sé a mando de quién», dijo el director-presidente de la agencia nacional de vigilancia sanitaria brasileña (Anvisa), Antonio Barra Torres.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

AFP/ Noticia al día