Estos son los grandes éxitos de ABBA mientras esperamos su regreso (+Videos)

septiembre 3, 2021 - 2:08 pm

El legado de ABBA es un raro tesoro en la historia de la industria musical que reaparece casi 40 años después; sus grandes éxitos, coreados por multitudes, permanecen en el gusto de sus seguidores.

En su trayectoria musical encontramos grandes temas como: Chiquitita, La reina del baile (Dancing queen), The winner takes it All, Voulez-vous, Fernando, Money, money, money y Mamma mia, tema que tuvo un nuevo impulso con la película protagonizada por Meryl Streep, Pierce Brosnan, Colin Firth, Amanda Seyfried y Julie Walters.

Este jueves, 2 de septiembre, la banda anunció la publicación de dos nuevas canciones por primera vez en 40 años, que llevan por nombre ‘I still have faith in you’ y ‘Don’t shut me down’.

Abba en su recorrido musical ha vendido decenas de millones de álbumes en el último medio siglo, ha hecho bailar al mundo entero y ha marcado los años de la música.

A continuación, alguno de los discos que llevaron al éxito a esta gran banda sueca.

Yelyann Montiel/Pasante

Noticia al Día