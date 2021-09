Estos son los detalles mas sorprendentes de la Met Gala

septiembre 15, 2021 - 3:49 pm

El pasado lunes, 13 de septiembre, se llevó a cabo el evento mas importante y exclusivo del mundo de la moda, La Met Gala. Desde 1995 la alfombra roja de esta gala se ha convertido en el evento mas lujoso que reúne a los nombres mas destacados de la moda, la actuación, la música, los deportes y la política.

De acuerdo a un articulo publicado por E! Online, estos son algunos de los detalles mas impactantes de la exclusiva gala:

– Si logras ser invitado a la Met, tienes que saber que el costo de un boleto individual es de 30.000 dólares, pero puedes tener una mesa en el evento por el precio de 275.000.00 dólares.

– La cantidad de asistentes en esta gala puede variar, 500 invitados es considerado pequeño y acogedor, pero 800 ha sido la cifra mas grande de asistencia en la Met Gala.

– Las personas detrás de este evento no tienen descanso, ya que, la planeación de la Met comienza el siguiente día luego de haberse realizado.

– Uno de los aspectos mas importantes y en el que se invierte mas tiempo es en la organización de las mesas debido a que buscan sentar estratégicamente a los invitados teniendo en cuenta sus intereses comunes.

– Aunque no lo creas, hay personas vetadas a este evento. Anna Wintour dijo en una entrevista en 2018 que alguien a quien no volvería invitar seria a Donald Trump. Además, según la revista, se rumorea que Tim Gunn también esta en la lista de no deseados.

– Incluso la comida servida esta planeada para no arruinar la imagen de los invitados. Wintour prohibió los ingredientes que pudieran quedarse atascados en los dientes o que le causaran mal aliento a los asistentes.

– Unas de las prohibiciones del evento son las selfies y el uso de las redes sociales, nunca se ha explicado la verdadera razón de esta regla, pero fue implementada por Wintour en 2015.

– Es importante tener claro que debe tenerse mas de 18 años para asistir a la gala, esta restricción fue confirmada por los organizadores luego que Maddie Ziegler dijera que no pudo asistir porque solo tenia 15 años.

– Los atuendos de los invitados, a pesar de ser chequeados por Anna Wintour, no deben ser aprobados por ella para poder llevarlos.

– La temática de cada año esta abierta para libre interpretación, no existen pautas para los invitados y los diseñadores a la hora de crear un atuendo.

Haydee Rosal/Pasante

Noticia al día