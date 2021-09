Estafan a la atleta colombiana Ingrit Valencia al comprar una casa

septiembre 7, 2021 - 3:29 pm

La boxeadora colombiana Ingrit Valencia, medallista en los Juegos Olímpicos de Río 2016 y participante en Tokio 2020, compartió un video en el que denunció que fue víctima de estafa en la compra de una casa en Ibagué.

En las imágenes, la deportista relató el mal momento que está viviendo luego de que, al llegar de los Juegos Olímpicos disputados en Tokio, le informaran que la casa que había comprado tiene otro dueño.

“Con todas las medallas que he obtenido durante todo el ciclo desde Río 2016 para acá, tuve la oportunidad de ahorrar para comprarme una casa. Había una en remate en Ibagué la cual me interesó e hice negocio con la persona”, dijo.

Ingrit Valencia hizo la denuncia de la estafa

En su relato, VIngrit Valencia también contó que la persona con quien hizo negocio no le quiere devolver el dinero, exactamente 150 millones de pesos.

“Fui al banco y efectivamente él aparecía como secuestre de la casa, le di 150 millones de pesos a ese tipo. Me entregó llaves de la casa, pagó administración, luz y todo. Llevo un año viviendo ahí”, mencionó.

“Llegué de Tokio y me encuentro con la noticia de que tengo una carta de desalojo, que el verdadero dueño está pidiendo la casa. Ahora esa persona no me quiere devolver el dinero, no me da cara, siempre es con evasivas”, agregó.

Frente a esta denuncia, el exministro del Deporte, Ernesto Lucena, anunció que la asesorará legalmente para que pueda recuperar su dinero.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Agencias