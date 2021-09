Entregarán el Balón de Oro el 29 de noviembre en París

septiembre 29, 2021 - 11:21 am

El Balón de Oro masculino será entregado el 29 de noviembre en París, tras un año sin ganador, anunció este miércoles la revista France Football, organizadora de esta distinción que recompensa al mejor jugador del año.

La ceremonia, presentada por Didier Drogba, tendrá lugar en el Teatro du Châtelet el lunes 29 de noviembre.

También serán conocidos el Balón de Oro femenino, así como el trofeo Kopa al mejor joven y el trofeo Yashin al mejor guardameta.

La lista de nominados para estos diferentes premios será desvelada el viernes 8 de octubre en los canales y redes sociales del grupo L’Equipe, precisaron los organizadores en un comunicado.

Puedes leer: Messi anotó su primer gol con el PSG en la victoria 2-0 sobre Manchester City (+Video)

Lionel Messi, sextuple ganador del trofeo, y Megan Rapinoe son los últimos vencedores, tras lograr el trofeo en 2019. El año siguiente, la distinción no fue otorgada tras una temporada marcada por el covid-19.

𝘽𝙖𝙡𝙡𝙤𝙣 𝙙'𝙊𝙧 𝙞𝙨 𝙗𝙖𝙘𝙠

📆 october 8th : nominees

⚽️✨ november 29th : the 2021 Ballon d'Or ceremony at Théâtre du Châtelet of Paris#ballondor #kopatrophy #yachinetrophy pic.twitter.com/FT5Vsv47et

— France Football (@francefootball) September 29, 2021