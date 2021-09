Ely Ramón Atencio consolidó con el 65% su candidatura a la alcaldía Rosario de Perijá

septiembre 20, 2021 - 4:49 pm

El candidato Ely Ramón Atencio logró con el voto masivo, en las elecciones primarias de la oposición el domingo 19 de Septiembre, un 65% para consolidar su candidatura a la alcaldía Rosario de Perijá del estado Zulia.

«Lo logramos mi pueblo! No me queda más sino darle las gracias a todos los involucrados en esta increíble contienda electoral vivida ayer, en donde lo principal que puedo rescatar son las ganas inagotables de la gente de ejercer su voto y es solamente porque anhelan un CAMBIO! La mejor noticia es que ese cambio se está gestando! Pero apenas es que empieza el trabajo!!! Este triunfo no es mío, ustedes son los ganadores por su increíble intención de votar!!! Ahora de la mano y unidos a Lurba Rojas Cueva trabajaremos rumbo a conquistar la Alcaldía!!!!», así se expresó Atencio.

El candidato de la Unidad Democrática Ely Atencio en Rosario de Perijá aseguró su total respaldo a Manuel Rosales como candidato a la Gobernación del Zulia.

Este domingo seis municipios zulianos eligieron a sus candidatos a las diferentes alcaldías a través de primarias, para definir un candidato único que consolide el triunfo en los venideros comicios.

Noticia al Día/ Con información de Nota de Prensa