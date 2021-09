El venezolano Willson Contreras sacudió su 20mo tablazo de la campaña (Video)

septiembre 19, 2021 - 9:04 am

El venezolano Willson Contreras bateó un tablazo solitario el sábado en el juego entre los Cachorros de Chicago y los Cerveceros de Milwaukee.

El valenciano logro irse para la calle en la séptima entrada por el jardín central (446 pies) del Miller Park contra Brad Boxberger.

El receptor criollo llegó a 20 jonrones en la temporada 2021, siendo la tercera vez que lo supera en su carrera. Contreras quedó a seis batazos de los 100 cuadrangulares.

Leer más: Miguel Cabrera bateó dos hits y quedó a 22 de los 3.000

Willson Contreras terminó la jornada de 4-1 con dos producidas y una anotada. Su compatriota Rafael Ortega de 4-1 por los Cubs.

446' off the bat of @WContreras40! pic.twitter.com/t5fFSJH0n5

— Chicago Cubs (@Cubs) September 19, 2021