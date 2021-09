El venezolano Josef Martínez llegó a 100 goles con el Atlanta United (+Videos)

septiembre 30, 2021 - 10:34 am

El venezolano Josef Martínez llegó a 100 goles este miércoles 29 de septiembre con el Atlanta United, que venció 1-0 al Inter de Miami.

Martínez hizo su anotación histórica en el minuto 78′ con un perfecto cobro del tiro penal, que batió al arquero Nick Marsman. La pena máxima se sancionó después de que el argentino Leandro González Pírez tocó el balón con la mano dentro del área.

El carabobeño es el quinto jugador en la historia de la MLS que ha marcado sus primeros 100 goles en distintas competiciones con un mismo club. Se unió a Bradley Wright-Phillips (Red Bulls), Taylor Twellman (Nueva Inglaterra), Robbie Keane (Galaxy) y el argentino Diego Valeri (Portland).

The fastest player in @MLS history to reach 100 club goals in all competitions.

El vinotinto fue reemplazo en el 90′ por su compatriota Ronald Hernández por el equipo de Georgia,que llegó a 39 puntos, para ubicarse la sexta posición de la Conferencia Este.

Puedes leer: Josef Martínez marcó doblete en su partido 100 con Atlanta (+Videos)

El Atlanta United, que enfrentará a Montreal en la siguiente fecha, publicó un video en sus redes sociales, donde aparecen 100 goles de Josef Martínez.

History from the King 👑

Relive all of the magic from goal No. 1 to 100 #Josef100 pic.twitter.com/cnOQfIwflA

— Atlanta United FC (@ATLUTD) September 30, 2021