El venezolano José Altuve pegó su cuadrangular 31 en el año (Video)

septiembre 29, 2021 - 11:06 am

El venezolano José Altuve bateó su cuadrangular este martes en el triunfo 4-3 de los Astros de Houston ante los Rays de Tampa Bay.

Altuve pudo volarse la barda del jardín izquierdo del Minute Maid Park en el octavo capítulo.

El batazo del pequeño gigante recorrió 401 pies tras conectar una slider de 84 millas por hora del pitcher David Robertson.

El nacido en Puerto Cabello pero criado en Maracay logró su jonrón 31 e igual su mejor marca personal, que consiguió en 2019. Altuve arribó a 164 vuelacercas de por vida en la MLB.

.@JoseAltuve27 has tied his career high with 31 home runs on the season. 💣#ForTheH pic.twitter.com/FDjDtWKkwL

— Houston Astros (@astros) September 29, 2021