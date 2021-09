El venezolano Eugenio Suárez con su 29no jonrón del año (Video)

septiembre 28, 2021 - 1:05 pm

El venezolano Eugenio Suárez pegó su jonrón 29 en la temporada 2021 el lunes en la paliza de los Rojos de Cincinnati 13-1 ante los Piratas de Pittsburgh.

El guayanés se logró ir para la calle en la cuarta entrada por el jardín central (409 pies) del Great American Ball Park.

Suárez se la botó al lanzador derecho Cody Ponce, para arribar a 29 tablazos en la campaña, y 191 de por vida.

Back-to-back days with back-to-back dingers for the Redlegs. 💪💪 pic.twitter.com/4irxmtNxA3

— Cincinnati Reds (@Reds) September 27, 2021