El venezolano Eduardo Rodríguez alcanzó su 11era victoria de la temporada

septiembre 3, 2021

El venezolan Eduardo Rodríguez estuvo sensacional en su salida con los Medias Rojas de Boston, que blanquearon el jueves 4-0 a los Rays de Tampa Bay.

El zurdo valenciano trabajó por espacio de siete entradas completas, donde solo permitió cuatros hits del conjunto rival.

«E-Rod» sumó su décima primera victoria de la temporada 2021 tras registrar seis ponches luego de 94 picheos, 54 de ellos en la zona de strike.

