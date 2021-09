El venezolano Daniel Dhers ganó medalla de oro en el Extreme Barcelona 2021 (Video)

septiembre 27, 2021 - 10:02 am

El ciclista venezolano de BMX, Daniel Dhers, consiguió el domingo la medalla de oro en el Extreme Barcelona 2021.

El medallista de plata de BMX Freestyle en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, pudo ganar la parada extrema de Barcelona (España) 2021 del Urban Word Series.

Dhers partió como último raider luego de haber llegado con la mejor puntuación, debía superar los 86.33 que marcaba el hasta ese momento líder de la competencia.

El caraqueño, de 36 años, consiguió puntaje de 87.33 para superar al argentino José Torres quien obtuvo el segundo lugar con 86.33.

🏆 El olímpico @danieldhers gana de nuevo la medalla de oro en BMX M en el Extreme Barcelona 2021!

Congrats to all the BMX riders, especially 🥈 @malignobmx and 🥉 @ernestszeboldsbmx!#jointheawesomeness #extremebarcelona #BMX pic.twitter.com/sFLqR7nEt3

— Urban World Series (@urbanworldserie) September 26, 2021