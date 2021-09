El programa Vitrina celebró diez años ininterrumpidos al aire en Televen

septiembre 17, 2021 - 4:23 pm

Este viernes 17 de sepptiembre, Anmarie Camacho, Adriana Marval, Rafael Oropeza y Andrés Field festejaron su primera década con un programa especial de dos horas de duración en Vitrinas, en el que recibieron a invitados muy especiales que han formado parte de la historia del programa.

Una década, que se dice fácil, pero se traduce en el esfuerzo y dedicación de un grupo entero conformado por productores, directores, y talentos, encabezados por Patricia González, gerente de producción de Televen y Dioneila Abreu, productora general del espacio, que han formado parte de la historia de esta Vitrina encargada de apoyar y exponer lo mejor del talento venezolano.

Para Dioneila, quien ha estado en el programa desde hace 8 años, ha representado un verdadero reto producir este especial, debido a que, durante los últimos años, la dinámica ha cambiado por la pandemia y han tenido que reinventarse. Pese a no poder hacer una celebración ostentosa, junto a su equipo de producción, conformado por Enyerbert Capdevilla, Beatriz Guzmán, Floriana Astudillo, María José Díaz y Armando Gómez, han puesto lo mejor de sí para celebrar por todo lo alto estos 10 años de arduo trabajo para entretener al público venezolano.

Anmarie Camacho, Adriana Marval, Rafael Oropeza y Andrés Field levantaron la santamaría del magazine número uno del país para ofrecer a sus televidentes un programa especial de 2 horas en el que contaron con invitados especiales que celebraron junto a ellos estos 10 años ininterrumpidos al aire. Anmarie, quien lleva 7 años al frente de la conducción, asegura sentirse feliz y agradecida por celebrar un año más: “Vitrina está conformada por un grandioso equipo al que le apasiona su trabajo y por eso nos esforzamos en ofrecerle al público el contenido que merece”.

Para Rafael, quien tiene poco más de 2 años en el espacio, es una gran responsabilidad aparecer cada mañana en esa ventana “pero al mismo tiempo es la oportunidad perfecta de transformarle el día a alguien con tan solo una sonrisa o un mensaje de aliento que venga desde mi corazón”. Por su parte, Adriana agradece la oportunidad de levantarse todos los días para hacer lo que le apasiona: “Me siento dichosa por estar celebrando los 10 años de un programa en el que siempre quise estar y hacer lo que más disfruto: entretener, informar y llevar alegría a toda nuestra audiencia”.

Andrés Field no podía faltar en esta celebración. Él ha sido el vivo ejemplo de que la constancia y preparación siempre dan sus frutos, comenzó trabajando en la producción, mientras se capacitaba para alcanzar el lugar que ocupa en la actualidad: ancla del programa. “Si me pidieran que defina mi experiencia con una palabra sería “agradecimiento”, porque el canal dio la oportunidad de desarrollarme como asistente y luego productor, trabajos que me dieron herramientas muy valiosas para mi desempeño como animador, en Televen y Vitrina somos una familia”.

