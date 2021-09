El Potrillo se picó porque criticaron sus piernas peludas

septiembre 28, 2021 - 10:02 am

El pasado domingo, 26 de septiembre, Alejandro Fernández, publicó unas imágenes en su cuenta de instagram en donde aseguraba estar rumbo a Chicago, para su próximo concierto de su gira “Hecho en México”

En las fotos se le veía abordando su jet privado, y vestía un look bastante casual que consistía en unas bermudas y una chaqueta denim junto a unas botas negras de combate.

No tardaron en lloverle comentarios a la publicación, elogiándolo y además de fans emocionados por verlo en concierto; pero no fue el único tópico en los comentarios, tanto hombre como mujeres comentaron lo desarreglado y demacrado que lucía, en referencia a su look casual, también, se enfocaron en su apariencia física, ya que mostraba de manera relajada sus piernas completamente llenas de vello corporal.

Debido a estos comentarios, Fernández, se dedicó a responder algunos de esas malintencionadas opiniones

“Un espejo pa’ la ñora, jajaja”, fue su respuesta a un comentario de una seguidora que dijo verlo deteriorado.

“Quisiera verte en gira, con presiones personales pa’ ver cómo te verías tú. Es muy fácil juzgar, pero lo raro es que jamás se ponen en el lugar de uno o sentir empatía” así le comento a un hombre que lo mandó a peinarse.

“Un trabajador de la construcción en shorts con sus botas de seguridad ¿se vería igual?” a lo que el potrillo respondió “yo creo que sin duda siii, ¿Cuál sería la diferencia?”

De igual manera, el Potrillo, no se dejó afectar por los malos comentarios, ya que la gran mayoría eran positivos y también se tomó el tiempo de responder alguno.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Alejandro Fernández (@alexoficial)

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Haydee Rosal/Pasante

Noticia al día