‘El Pollo’ Carvajal a Diosdado Cabello: “Te equivocas llamándome traidor”

El exdirector de Inteligencia Militar venezolano, Hugo Carvajal, hizo público un comunicado a los venezolanos, para fijar posición sobre los cargos que le imputan las autoridades internacionales y que llevarán a su posible extradición desde España hasta Estados Unidos.

En el referido texto dirige palabras al diputado y segundo vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello. “Te equivocas llamándome traidor. Se traiciona cuando se rompen compromisos. Mi compromiso siempre ha sido con el pueblo venezolano. Ese compromiso me unió a Chávez y me separó de Maduro, primero, y de ti, después”, se lee en el texto.

Posteriormente, acusa al dirigente oficialista de no haber frenado acciones gubernnamentales que, a su parecer, iban en detrimento del país. Sentencia que desde el alto gobierno se ha obrado para ejercer máximo control sobre la nación, para dejarla “a la deriva”.

En su escrito, Hugo Carvajal señala que Cabello no fue leal al expresidente Hugo Chávez. “Traicionaste a Chávez en vida (pocos lo sabemos) y, por supuesto, también lo hiciste después de su muerte”.

Carvajal también se dirige a quienes le califican de narcoterrorista, no dudan de su culpabilidad y creen que la justicia norteamericana “es impoluta”. En tal sentido, recalcó su derecho a las garantías necesarias para su defensa y a la presunción de inocencia.

El exmilitar venezolano considera que el sistema de justicia estadounidense “persigue un fin distinto al de hacer justicia. Su prioridad no es esa, sino ejercer su poder político”.

Aseveró que en EE. UU. “eres tratado como culpable hasta que demuestres lo contrario; te encierran y limitan tu acceso a defenderte, a menos que seas multimillonario; el 97% de las acusaciones de la fiscalía terminan en acuerdos de culpabilidad”, entre otras críticas.

También pidió ser leído por las personas que esperan revele información importante, que cambie el rumbo político de Venezuela, pero que les importa poco la suerte que pueda correr.

“Mi información tiene valor si es canalizada de manera correcta. Hasta ahora no he utilizado nada, ni he dicho nada de nadie, con dos excepciones: la Corte Penal Internacional (CPI) y la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Eso lo hice hace más de un año”.

Apuntó que durante su clandestinidad en España ha aportado información a la CPI, que ha sustentado el examen preliminar contra Venezuela. “Lo que envié a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU ayudó a que se generaran los informes que todos conocemos, donde se señalan las violaciones de Derechos Humanos cometidas”.

Asimismo, señaló que inicia un proceso con la justicia española, no con el gobierno español. “Confío que lo que tengo que informar sea provechoso para la justicia española y la justicia internacional”, dijo, aclarando que el contenido debe ser secreto.

También se dirigió a quienes le conocen y que, en algún momento de sus 61 años, han conocido su proceder y acciones, en el plano profesional. “Estoy absolutamente tranquilo de conciencia” expresó.

“Yo salí de Venezuela asumiendo el riesgo de que pasara todo lo que me ha pasado, con la única intención de poder colaborar y ser útil a mi país (…) volver a la Venezuela democrática y que se acabe la desgracia en la que nos sumergieron a todos”, dijo.

