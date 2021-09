El luchador Triple H fue hospitalizado por un «evento cardíaco»

septiembre 9, 2021 - 9:29 pm

La leyenda de la WWE, Triple H, se sometió a un procedimiento cardíaco la semana pasada después de un evento cardíaco, dijo la compañía en un comunicado el miércoles.

WWE emitió un comunicado el miércoles anunciando que Paul Levesque se sometió a un procedimiento la semana pasada por un problema genético del corazón. Se espera que se recupere por completo.

«Paul Levesque, también conocido como Triple H, se sometió a un procedimiento exitoso la semana pasada en el Hospital Yale New Haven luego de un evento cardíaco. El episodio fue causado por un problema genético del corazón y se espera que Paul se recupere por completo», dijo la compañía en un comunicado.

Official statement from WWE:

"Paul Levesque, a.k.a. Triple H, underwent a successful procedure last week at Yale New Haven Hospital following a cardiac event. The episode was caused by a genetic heart issue and Paul is expected to make a full recovery." https://t.co/daTT1SnBUz

— WWE (@WWE) September 8, 2021