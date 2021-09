El GP de Argentina de MotoGP fue anulado y el mundial quedará con 18 carreras

septiembre 11, 2021 - 9:42 am

El Gran Premio de Argentina de MotoGP ha sido anulado, con lo que el calendario para la temporada 2021 tendrá 18 pruebas, anunciaron este sábado 11 de septiembre los organizadores del campeonato.

Los organizadores del campeonato «lamentan tener que confirmar la anulación del Gran Premio de Argentina por causas de fuerza mayor», afirma un comunicado.

«Esta prueba ya había sido aplazada, pero la pandemia de Covid-19, las restricciones logísticas, y unos daños provocados en la infraestructura del circuito obligan a su anulación», añade la nota.

Todavía no se había fijado ninguna fecha para la carrera en Argentina, que se disputa habitualmente en el circuito de Termas de Rio Hondo. No obstante, estaba incluida en el calendario provisional del campeonato.

Así el mundial acabará el 14 de noviembre en Valencia (España) y todavía quedan seis carreras incluida la de Aragón, este domingo también en España.

Misano to host the #EmiliaRomagnaGP! 😎#ArgentinaGP unfortunately cancelled for 2021 😞

Full details regarding the remainder of the season here! 👇#MotoGP | 📰https://t.co/9LJM6gT2EJ

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 11, 2021