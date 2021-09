El Everton de Salomón Rondón superó 2-0 al Norwich

septiembre 25, 2021 - 2:30 pm

El equipo de Rafa Benítez afrontó el partido con Jordan Pickford de nuevo en la portería, aunque seguía sin contar con los delanteros Richarlison y Dominic Calvert-Lewin, así como con el capitán Seamus Coleman.

Pero se adelantaron en el momento más destacado de una primera parte tranquila. Ozan Kabak, ex cedido por el Liverpool, sorprendió a Allan con un golpe en el muslo dentro del área, aunque el árbitro David Coote rechazó inicialmente las reclamaciones de penalti. Sin embargo, tras una larga revisión del VAR, la decisión fue anulada.

Getting stronger. And a big smile for the 3 points!

🔵⚔️🦍

Cada vez mejor. ¡Y con una gran sonrisa por los 3 puntos! #EFC #UTT pic.twitter.com/aV5PMq5XGb

— Salomón Rondón (@salorondon23) September 25, 2021