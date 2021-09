El emotivo reencuentro de Ricardo Montaner con sus hijos en su cumpleaños #60 (Videos)

septiembre 9, 2021 - 4:04 pm

Después de tres meses intensos como jurado de La Voz Argentina, Ricardo Montaner emprendió el viaje rumbo a su mansión de Miami para un merecido descanso. El cantautor argentino venezolano voló rumbo a la Florida en compañía de su esposa Marlene y ya se encontró con sus hijos mayores y sus nietos. Y para mostrar toda su felicidad, se encargó de dejar diferentes postales de este momento de plenitud en el que festejó su cumpleaños número 64.

“Hoy empecé mi celebración de cumple atravesando los cielos de la América del Sur y el Caribe, que tantas alegrías me han brindado, me imaginaba que ahí estaban ustedes viéndome pasar. En breve me encontraré con mis hijos mayores y mis amados nietos y cómo si fuera poco, mis hijos Mau y Ricky, Camilo y Evaluna cantan y triunfan con tremendos sold outs en Argentina y en España”, escribió el cantautor en uno de sus posteos, mientras su cuenta de Instagram se nutría con los respectivos que acreditaban esos momentos.

Una de las filmaciones mostraba el detrás de escena del show de Mau y Ricky en el Teatro Gran Rex. En el video, se ve cómo los hermanos -que también fueron parte del coacheo de La Voz junto a La Sole y Lali Espósito-, finalizan extasiados el concierto y se acercan al costado del escenario. Allí los aguardaban sus respectivas parejas -Sara Escobar y Stefi Roitman- que los recibieron con un beso de reconocimiento. Más atrás esperaba su padre, con el que se fundieron en un emotivo abrazo, antes de arrastrarlo de nuevo a escena para recibir el cariño del público.

Del otro lado del océano, Camilo y Evaluna también quisieron saludar al cumpleañero. “Este tema está dedicado a mi suegro hoy en su cumpleaños. Ricardo te amo, feliz cumpleaños”, dijo el artista colombiano, antes de besar a Evaluna, que agradeció antes de retirarse del escenario.

