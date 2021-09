El dominicano Sandy Alcántara rozó con el no-hitter contra Nacionales de Washington

septiembre 14, 2021 - 11:35 am

El lanzador dominicano Sandy Alcántara estuvo a punto de lograr un ‘no-hitter’ al dejar en un imparable durante ocho innings a los Nacionales de Washington en un triunfo por blanqueada de 3 por 0 de los Marlins de Miami.

Con dos outs en el séptimo acto, Josh Bell conectó un sencillo al jardín derecho para poner fin a la joya de pitcheo de Alcántara, quien luego retiró a sus siguientes cuatro bateadores y se fue con siete ponches sin bases por bolas en espectacular jornada.

Su compatriota Jesús Sánchez conectó un sencillo productor en la primera entrada y el receptor Alex Jackson conectó un jonrón de dos carreras en la novena.Sandy Alcántara

El relevista Dylan Floro trabajó un noveno con un hit para su undécimo salvamento. Alcantara (9-13) estuvo perfecto en cinco entradas, pero el venezolano Keibert Ruiz se embasó por error del segunda base Jazz Chisholm Jr. en el sexto capítulo.

Just another encore performance from @sandyalcantar22. #JuntosMiami pic.twitter.com/S9UUSCccIs

— Miami Marlins (@Marlins) September 14, 2021