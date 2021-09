El diseñador Tom Ford pierde a su esposo, el escritor y periodista Richard Buckley

septiembre 22, 2021 - 9:12 am

El escritor y periodista Richard Buckley, pareja del famoso diseñador Tom Ford por 35 años, murió en la noche del lunes a los 72 años en su casa de Los Ángeles.

«Tom Ford anuncia con gran tristeza la muerte de su amado esposo durante 35 años, Richard Buckley», anunciaron representantes de Ford, de 60 años, a través de un comunicado.

«Richard falleció en paz de su casa de Los Ángeles la pasada noche, con Tom y con su hijo Jack a su lado. Murió por causas naturales tras una larga enfermedad», informaron.

Ford conoció a Buckely en un desfile de moda en 1986, cuando el diseñador tenía 25 a˜ños y el periodista y escritor 38. Según People, Ford dijo en una entrevista en televisión en 2016 que cuando conoció a su pareja, fue «literalmente amor a primera vista».



«Nuestras miradas se cruzaron y en un mes estábamos viviendo juntos. Desde entonces no nos hemos separado», explicó el diseñador. «Si la persona con la que estás te respeta y tiene un corazón tan grande como no te puedes llegar a imaginar, jamás la dejes. Porque no vas a encontrar nada mejor».

Por su parte, Buckley dijo a la revista Out en 2014 que Ford lo era todo en su vida. «No podría imaginarme sin Tom ahora. No podría imaginar lo que supondría que le pasara algo. Para mí solo hay un Tom. Él es el mismo hombre que conocí hace 24 años, con el mismo gran corazón».

Ese mismo año, con la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo en Estados Unidos, la pareja se casó. En septiembre de 2012, gracias a la ayuda de un vientre de alquiler, tuvieron a su hijo Alexander John, de ahora 9 años.



Buckeley, con una larga carrera como escritor, editor y periodista en renombradas revistas como New York, Women’s Wear Daily o Vanity Fair, se le diagnosticó cáncer de garganta en 1989 y sometido a una operación de alto riesgo.

Personalidades del mundo del diseño han sentido la muerte de Buckeley. La diseñadora británica Stella McCartney envió un emotivo mensaje. «Su intelecto y su pasión por el conocimiento siempre me dejaron boquiabierta», dijo.

«Llamar a Richard un querido amigo es un privilegio, y conocer el enorme agujero que ha dejado en sus vidas me llena de profunda, profunda tristeza. Era tan amado, tan respetado y tan apasionadamente dedicado a ustedes, Tom y Jack, que su vida estaba completa», sostuvo.

«Te amamos Richard y te extrañaremos mucho. Tu lucha ha terminado pero siempre vivirás en nuestros corazones», finalizó.

Lea también: Muere a los 57 años el actor Willie Garson, conocido por su papel en «Sex and the City»

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

People en Español