EE.UU. triplica a $15 millones su recompensa por el líder del Cártel de Sinaloa

septiembre 23, 2021 - 1:48 pm

Estados Unidos triplicó hasta 15 millones de dólares la recompensa por información que permita el arresto del mexicano Ismael Zambada García, «El Mayo», considerado el líder del Cártel de Sinaloa tras la captura de Joaquín «El Chapo» Guzmán.

«El Departamento de Estado está trabajando con el Departamento de Justicia y con el Tesoro de Estados Unidos en la lucha contra la delincuencia transnacional», dijo el jueves el portavoz de la diplomacia estadounidense, Ned Price, al anunciar la decisión.

Según un comunicado, el aumento de la retribución ofrecida es «acorde con la posición de liderazgo» de Zambada García tras las detención en enero de 2016 de «El Chapo», entonces el narcotraficante más poderoso del mundo.

Guzmán, extraditado a Estados Unidos en 2017, fue sentenciado a cadena perpetua en julio de 2019 y está recluido en una prisión de alta seguridad en Colorado.

Desde 2004, Estados Unidos ofrecía hasta 5 millones de dólares por datos sobre Zambada García, uno de los criminales más buscados de México, quien fue inculpado de narcotráfico por una corte federal en Washington en enero de 2003 y permanece prófugo.

La acusación formal, revelada en julio de 2003, alega que entre agosto de 2001 y junio de 2002, Zambada García y sus cómplices enviaron una tonelada de cocaína al área de Nueva York/Nueva Jersey, más de una tonelada y media de cocaína a Chicago, y unos 22 kilos de cocaína a California. Toda la droga tenía un valor estimado de 47,4 millones de dólares.

Los fiscales estadounidenses apuntan contra Zambada García como uno de los históricos narcotraficantes mexicanos, entre los que están Miguel Ángel Félix Gallardo y Ernesto Fonseca Carrillo, los fundadores del Cártel de Guadalajara señalados del secuestro y asesinato en 1985 del agente especial de la DEA Enrique Camarena.

El ascenso de Zambada García, de 73 años, comenzó en la década de 1990 como miembro principal del grupo de Amado Carrillo Fuentes, donde se convirtió en uno de los narcotraficantes más importantes de México, capaz de transportar toneladas de cocaína, marihuana y heroína a Estados Unidos, aseguran las autoridades estadounidenses.

Zambada García presuntamente opera en los estados mexicanos de Sinaloa y Nayarit, pero tiene influencia en gran parte de la costa del Pacífico de México, así como en Cancún y Monterrey. Su organización supuestamente recibe cocaína de Colombia, vía marítima, que distribuye luego en Arizona, California, Chicago y Nueva York.

En México se estima que tiene inversiones en variados negocios y muchas propiedades inmobiliarias.

We are increasing a reward offer up to $15 million for information leading to arrest and/or conviction of Sinaloa cartel leader Ismael Zambada Garcia. @Statedept is working with @TheJusticeDept and @USTreasury in the fight against transnational crime. https://t.co/KSrPBxirvH

— Ned Price (@StateDeptSpox) September 23, 2021