Djokovic decepcionado tras perder el US Open ante Medvedev

septiembre 13, 2021 - 10:01 am

El serbio Novak Djokovic sufrió una sorprendente derrota el domingo ante el ruso Daniil Medvedev en la final del US Open y se quedó a un paso de completar el primer Grand Slam del tenis masculino desde hace 52 años.

Medvedev, número dos del mundo, se impuso por 6-4, 6-4 y 6-4 a un frustrado e irreconocible Djokovic en la pista central de Flushing Meadows (Nueva York).

«Nole» reconoció que sintió una enorme «decepción» pero también «alivio» después de perder en la final del Abierto de Estados Unidos.

It was @DaniilMedwed's moment to shine at the #USOpen Highlights from the men's singles final 👇 pic.twitter.com/hfP58Ilnio — US Open Tennis (@usopen) September 12, 2021

Lo primero que sentí fue «alivio. Me alegré de que hubiera terminado, porque la preparación para este torneo y todo lo que tuve que afrontar mental y emocionalmente durante las últimas dos semanas fue mucho», dijo Djokovic tras caer en la final ante el ruso Daniil Medvedev en tres sets.

El serbio se quedó así con triunfos en tres de los cuatro torneos grandes del año y no pudo superar a Roger Federer y Rafa Nadal en la carrera por el mayor número de títulos de Grand Slam, todos empatados a 20.

«Me alegré de que por fin se acabara la carrera. Al mismo tiempo, sentí tristeza, decepción y también gratitud por el público y por ese momento especial que han creado para mí en la pista», afirmó.

Emocionado hasta las lágrimas, ‘Nole’ agradeció el enorme apoyo del público de Nueva York durante el juego con un sentido mensaje en la ceremonia de premiación.

«Me gustaría decir que aunque no he ganado el partido, mi corazón está lleno de alegría y soy el hombre más feliz del mundo porque ustedes me han hecho sentir especial en la cancha», dijo Djokovic.

AFP