Delsa Solórzano anunció que dio positivo a covid-19

La presidenta del partido Encuentro Ciudadano Delsa Solórzano anunció este jueves a través de sus redes sociales haber dado positivo para el virus del covid-19. Explicó que se encuentra en aislamiento preventivo y con síntomas leves.

«En virtud de las enormes responsabilidades que tengo en los espacios públicos que ocupo, anuncio responsablemente al país que he dado positivo para covid-19. Me encuentro en aislamiento preventivo, con síntomas muy leves y recibiendo tratamiento médico», escribió en su cuenta de Twitter.

De igual modo, detalló que las personas con las que ha mantenido contacto en los últimos días han sido avisadas con la finalidad de tomar previsiones.

«He de destacar que me he contagiado en la calle, trabajando y sirviéndole a Venezuela, asumiendo los riesgos de los venezolanos que clamamos vacunas ya», agregó.

La dirigente político reiteró su compromiso con el país en búsqueda de los Derechos Humanos.

«Todas las familias venezolanas hemos pasado por esto. A cada una, les reitero nuestro compromiso de seguir luchando por el respeto a los DDHH de todos los Venezolanos», afirmó.

