Daniel Ceballos denunció «irregularidades» que le impiden postularse ante el CNE (+Video)

septiembre 1, 2021 - 9:34 pm

El precandidato a la gobernación del estado Táchira, Daniel Ceballos, informó la tarde de este miércoles sobre la ocurrencia de “diversos inconvenientes” que le han impedido presentar su postulación ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) para las venideras elecciones regionales y municipales del próximo 21 de noviembre.

A través de su cuenta en la red social Twitter, Ceballos indicó que se encontraba en las oficinas del ente rector haciendo las gestiones para su postulación.

“Hay una alerta que me ha imposibilitado hasta el momento inscribirme ante el CNE, me encuentro a esta hora en la oficina de la vicepresidencia del Consejo Nacional Electoral. Estamos haciendo todas las gestiones para poder inscribirnos. Seguiremos informando”, dijo.

"Usted no tiene ninguna objeción" en el CNE, sin embargo el sistema no me permite inscribirme. https://t.co/tvWyVNnJWx pic.twitter.com/9z4GDxKQmx

— Daniel Ceballos (@elgochoceballos) September 1, 2021