Dai Carys Osorios nos muestra El Paraíso (Videos)

septiembre 27, 2021 - 12:37 pm

Dai Carys Osorios es bella bloguera que suma a diario muchos «me gusta» en su cuenta de IG. Aquí les compartimos algunas de sus postales en su reciente viaje a El Paraíso.

Ella sostiene:

La vida siempre te enseñará donde debes estar, donde no eres tú allí no es, donde no te dan paz mucho menos. La vibra NO MIENTE mas cuando despiertas de consciencia, donde estén vacíos de corazón te contagiaran de eso no serás tú y te robaran lo más dulce que tengas, tu luz.

Así que fluyamos con los que anden en tu misma sintonía y despierten lo mejor de ti. Todo es enseñanza y autoevaluación personal, de eso se trata la vida.