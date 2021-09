Dabajuro logra disminuir casos de la Covid-19: Alcaldesa Francisca Oberto mantiene medidas de control

septiembre 30, 2021 - 10:48 am

En Dabajuro se ha logrado disminuir los casos de la Covid-19 y este resultado se debe a la disciplina de un pueblo en el cumplimiento de las medidas para el funcionamiento del comercio, horario de circulación de los ciudadanos, las normas de bioseguridad en todos los espacios y la aplicación de las vacunas.

El anuncio lo hizo Francisca Tachy Oberto, alcaldesa del municipio Dabajuro, en la cadena radial semanal que transmite para informar sobre su gestión y dar un balance del control del virus en esta jurisdicción.

Detalló la primera autoridad municipal que en total se han aplicado 10.203 dosis, se han realizado jornadas especiales de inmunización contra la Covid-19 en zonas rurales, coordinadas por el personal de salud de la ASIC a cargo de la Dra. Eddy Chirinos, del equipo de la Alcaldía y con la participación activa de Fiorella Leal, candidata por el PSUV a la Alcaldía. Esta atención incluyó a las comunidades de: Tupurito, La Señora, La Colina, Las Flores y una parte del sector Guajiro; por esta patología viral se atendieron 8 pacientes en triaje respiratorio, siguen los 11 de la semana pasada, hay 5 casos activos leves, 5 activos moderados, no hay casos activos críticos, 1 paciente fue dado de alta, no hubo fallecidos y no hay pacientes con Covid recluidos en el SRI Doña Inés Zavala.

Se mantiene la batalla contra el virus, afirmó Tachy y en la semana se inmunizaron 808 personas con la segunda dosis y 249 la recibieron por primera vez. Se mantienen en esta semana flexible las siguientes medidas para el comercio: podrán laborar hasta las 6 pm y el domingo hasta las 12 del mediodía. El delivery tendrá horario de lunes a sábado de 6 pm a 11 pm. Es imprescindible cumplir con las normas de bioseguridad todo el tiempo.

La alcaldesa Oberto hizo referencia a las estadísticas prestadas en el Hospital José Enrique Zavala, del 13 al 27 de septiembre en los diferentes servicios, entre los cuales destaca la emergencia con la atención de 396 pacientes, de los cuales 179 fueron casos pediátricos y 217 adultos; se registró la hospitalización de 8 pacientes, ya 7 recibieron el alta médica y solo queda uno recluido. En la sala de mujeres se atendieron 11 casos, de ellas a 5 le dieron alta médica y 6 permanecen hospitalizadas; mientras que 9 menores acudieron al área pediátrica, 7 fueron dados de alta y 2 permanecen hospitalizados. Por servicio de Rayos X la demanda fue de 78 personas. Al Programa de diabetes acudieron 60 pacientes. En la consulta integral hubo 43 casos; mientras que 24 personas requirieron atención por vulnerabilidad nutricional. Destaca la buena noticia de 23 nacimientos en buenas condiciones para la madre y sus recién nacidos. Por parte de la Alcaldía de Dabajuro se cumplió con la entrega 267 medicinas a 100 pacientes.

También informó la alcaldesa Oberto que no se han detectado más casos de malaria y los contagiados ya se están recuperando, gracias al tratamiento que le suministra el personal de epidemiología de Falcón, a cargo del Dr. Eddy Maduro, al apoyo del Gobernador Víctor Clark, al Dr. Jesús Osteicochea, como autoridad única de Salud y la dedicación del equipo médico en el municipio que a través del ASIC coordina la Dra. Eddy Chirinos. Consideró propicia la ocasión para exhortar a estar alertas ante posibles síntomas que se presentan por sospecha de paludismo, donde la fiebre muy alta y la coloración de la piel amarilla son relevantes para acudir de inmediato al centro de salud más cercano.

“Gracias a la alianza con Gobernación del Zulia se logró incluir en las jornadas quirúrgicas a 4 personas y esta semana serán operadas 3 pacientes; muestra que los gobiernos revolucionarios trabajan unidos por el bienestar de su pueblo, sin ningún tipo de limitaciones”, expresó la alcaldesa Oberto.

Indicó Tachy que está pendiente reunión ampliada con autoridades de seguridad para mejorar el suministro de gasolina, tomando en cuenta que hay reducción en el envío de combustible para el municipio y por ello se alterna la atención para que todos beneficien de manera justa y evitar que haya revendedores. Se mantienen sectores priorizados entre los cuales están los que prestan servicio de transporte público, con gran esfuerzo para lograr el bienestar colectivo.

Para culminar expresó la alcaldesa Oberto que en el sector Libertador se inició la limpieza, rehabilitación y engranzonado de las calles para luego seguir a otros sectores, lo que además de mejorar el ornato contribuye a beneficiar a toda la comunidad.