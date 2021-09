¡Cuánta gente genial nació un 30 de septiembre! Héctor Lavoe, Truman Capote, Laura Esquivel, «Pedrito» el amor de Celia, Mónica Bellucci, Martina Hingis, Raúl Reyes y Candice Michelle

septiembre 30, 2021 - 12:09 am

Gerónimo Pedro Knight Caraballo «Pedrito»

(Matanzas, Cuba, 30 de septiembre de 1921 – Los Ángeles, Estados Unidos, 3 de febrero de 2007) fue un músico cubano-estadounidense conocido por ser el esposo de la legendaria cantante Celia Cruz.

Knight, ingresó como segundo trompetista de la afamada agrupación cubana, Sonora Matancera, el 6 de enero de 1944, y junto al trompetista, ya fallecido Calixto Leicea, hicieron vibrar a muchas generaciones y dieron el sonido original e inconfundible de las trompetas en la agrupación.

No es hasta el 3 de agosto de 1950, cuando conoce en los ensayos en Radio Progreso a Celia Cruz que a la vez se integraba como voz femenina invitada por la radiodifusora de la agrupación. También era invitado el puertorriqueño Daniel Santos y compartían con Bienvenido Granda cantante de planta de la Sonora. La pareja con el paso del tiempo luego de una sólida amistad, comenzó una relación que duró hasta el fallecimiento de Celia el 16 de julio del 2003.

El 15 de julio de 1960, los miembros de la Sonora Matancera se trasladaron a México donde fueron contratados para diversas presentaciones, de ahí se trasladaron a Florida. En 1961, comenzaron a cantar en el prestigioso salón de baile Palladium en la ciudad de Nueva York.

Matrimonio con Celia Cruz

Celia y Pedro se casaron el 14 de julio de 1962 en Connecticut. Seguían los contratos y las giras por Estados Unidos, pero él siempre dejó a su esposa tomar toda las riendas de su vida artística profesional, había contratos individuales, aunque él continuó viajando como uno de sus músicos. Cuando llegó el momento de tomar una decisión irrevocable, conversó con Rogelio Martínez y le dijo: «Rogelio, tengo un problema. O dejo a Celia viajar sola por todos lados y sigo con la Sonora. O dejo la Sonora y me voy con Celia. Pero el problema es que yo me casé con Celia… Rogelio… no con la Sonora Matancera. Así que tengo que irme con ella. Y si tengo que escoger entre Celia y la trompeta, yo escojo a Celia». No obstante, Rogelio le dio la venia correspondiente y le dijo que si él decidía volver, su puesto estaría siempre disponible. Luego, comenzó a convertirse en su manager y representante exclusivo, dejando la Sonora Matancera y su trompeta inseparable el 30 de abril de 1966

Pedro tomó medidas para ayudar a la carrera de su esposa, quien también se hizo famoso y muy respetado a través de América Latina. Él sería entrevistado en múltiples ocasiones en programas de televisión e hizo muchas amistades en el mundo del espectáculo, incluyendo a Maria Celeste Arraras, quien expresó sus respetos hacia él casi tres meses después de la muerte de Celia Cruz, diciendo en la televisión “recordar (que) a todos (nosotros) nos gustas”.

La muerte de Celia Cruz devastó a Knight. Celia Cruz lo llamaba «Cabecita de Algodón», «Perucho». Él estuvo a su lado mientras que ella sufrió de cáncer, y en más de una ocasión expresó su esperanza que ella se recuperaría.

Un hecho que no es bien conocido por el público es que Pedro Knight luchó contra el cáncer; apenas un día después de que su esposa experimentó cirugía para quitar un tumor canceroso mamario, él pasó por la misma cirugía, ya que tenía un tumor canceroso.

Aunque él pudo asistir a varias actividades dedicadas a su última esposa (tal como una firma del libro de la autobiografía de Celia Cruz), su salud se vio seriamente afectada por su muerte, y, el 7 de julio de 2004, él se desmayó durante un evento para recaudar fondos para el cáncer en Miami, debiendo ser hospitalizado. Los doctores allí le diagnosticaron presión arterial baja, causada por su diabetes y por una quiebre emocional durante la ceremonia.

Knight participó en varios proyectos póstumos dedicados a su esposa, incluyendo libros, discos compactos y una película biográfica. Algunos de los familiares de Cruz lo acusaron de usar la fortuna que ella dejó en su propio beneficio (Febrero de 2007).

El 26 de septiembre de 2005, Knight tuvo que ser hospitalizado nuevamente, esta vez a causa de una hemorragia cerebral.

El 16 de febrero de 2006, volvió a ser hospitalizado, después de sufrir de dolores en su brazo izquierdo, siendo internado en la unidad de cuidados intensivos, al parecer a causa de una afección al miocardio (ataque cardíaco).

El 3 de febrero de 2007, Knight falleció en un hospital en Los Ángeles a los 85 años. Fue enterrado en el Woodlawn Cemetery en el área del Bronx en Nueva York, junto a su esposa.

Le sobreviven a Knight una hija de su primer matrimonio, Ernestina Knight quien vive en Tampa; y cuatro hijos más que viven en Cuba: Pedro, Roberto, Emilia y Gladys.

Truman Streckfus Persons

(Nueva Orleans, 30 de septiembre de 1924 – Los Ángeles, 25 de agosto de 1984), más conocido como Truman Capote, fue un periodista y escritor estadounidense, principalmente conocido por Breakfast at Tiffany’s (1958) y su novela-documento A sangre fría (1966).

Nacido como Truman Streckfus Persons, hijo de Lillie Mae Faulk, adoptaría el apellido del segundo marido de su madre, un cubano llamado Joe García Capote. Durante su niñez vivió en las granjas del sur de los Estados Unidos y, según sus propias palabras, empezó a escribir para mitigar el aislamiento sufrido durante su infancia. Estudió en el Trinity School y en la St. John’s Academy de Nueva York.

A los 17 años consiguió un trabajo para la revista The New Yorker que consistía, según él, en «seleccionar tiras cómicas y recortar periódicos». Con 21 años abandona la revista y publica una serie de relatos: “Miriam”, “The headless hawk” y “Shut a final door”. Este último fue rechazado en Harper’s Bazaar y publicado en The Atlantic Monthly, lo que lo hizo acreedor al Premio O. Henry. La crítica lo aplaude sin reservas y lo considera un discípulo de Poe. En 1948, a los 23 años, publica su primera novela, Otras voces, otros ámbitos, una de las primeras en las que se plantea de forma abierta el tema de la homosexualidad. Otras novelas suyas serían: El arpa de hierba (1951) y Se oyen las musas (1956), además de la famosa Desayuno en Tiffany’s (1958), que también sería adaptada al cine por Blake Edwards, con Audrey Hepburn en el papel de Holly Golightly.

En 1966 escribe A sangre fría que será su trabajo más celebrado. Con ella acuñaría el término non-fiction-novel, creando un referente para lo que luego sería el nuevo periodismo estadounidense. La novela, publicada tras 5 años de intensa investigación, cuenta el suceso real del asesinato de la familia Clutter, y es llevada al cine en 1967 por Richard Brooks. Del libro se venderían más de trescientos mil ejemplares, permaneciendo en la lista de los libros más vendidos del New York Times durante treinta y siete semanas.

Sus relaciones con el cine se extendieron además a la escritura de guiones, entre los que destaca el de ¡Suspense!, de Jack Clayton (1961). Incluso interpretó un papel en Un cadáver a los postres (Robert Moore, 1976).

En la década de 1950 reanudó su actividad periodística, realizando entrevistas para la revista Playboy.

Hector Lavoe

Héctor Juan Pérez Martínez (Ponce; Puerto Rico, 30 de septiembre de 1946 – Queens, Estados Unidos, Nueva York; 29 de junio de 1993), más conocido como Héctor Lavoe, fue un cantante de salsa puertorriqueño, cuya personalidad, estilo y cualidades de su voz lo llevaron a una exitosa carrera artística en todo el ámbito de la música latina y salsera durante los años 1970 y 1980.

La limpieza y brillo de su voz aunada a una dicción impecable y la cualidad para cantar fraseos extensos y rápidos con total naturalidad, lo hicieron uno de los cantantes favoritos del público latino.

Héctor Juan Pérez Martínez (uno de ocho hijos), nació en el seno de una familia humilde en Ponce (Puerto Rico). Era hijo de Francisca Martínez (Panchita) y de Luis Pérez (Lucho). A los tres años de edad perdió a su madre, lo cual sería el primero de muchos golpes en la vida del cantante. Su padre, quien tocaba la guitarra con tríos y orquestas locales dio instrucción musical a su hijo, y lo matriculó en la Escuela de Música Juan Morel Campos; tenía el sueño de ver a Héctor convertido en un gran saxofonista. Aunque Lavoe aprendió los fundamentos de música, pronto perdió interés en el instrumento. Sentía que lo suyo era cantar.

Cuando era joven, Héctor pasó gran parte de su tiempo escuchando música jíbara y popular. Sus cantantes favoritos eran Chuito El de Bayamón, Odilio González, Roberto Faz y Daniel Santos, cuyas voces y estilos imitó. Otros cantantes que influyeron enormemente en Héctor fueron: Cheo Feliciano, Ismael Rivera, y la clara voz de Ismael Quintana.

A la edad de 14 años, era el cantante en una banda en Puerto Rico. Le pagaban dieciocho dólares por noche, lo que en 1960 era un buen sueldo para un joven.

Héctor soñaba con cantar en Nueva York y hacer fama y fortuna. Su padre estaba totalmente en contra de la idea, porque el hermano mayor de Héctor había emigrado hacia allá y murió en un accidente. Contra los deseos de su padre, Héctor llegó a Nueva York el 3 de mayo de 1963 a la edad de 16 años. Se mudó con su hermana mayor Priscilla. Su primera impresión de la ciudad, la cual consideraba como un lugar espléndido en la Tierra, fue decepcionante, al ver en la parte latina los edificios descuidados y las calles llenas de basura.

Sus primeros trabajos después de su llegada fueron como pintor, maletero, mensajero y conserje. Su amigo de la infancia, Roberto García, que vivía en Nueva York, lo invitó a asistir a un ensayo de un sexteto que se estaba formando. El vocalista cantaba «Tus ojos» y no estaba haciendo un buen trabajo, así que Héctor le sugirió que lo intentara de otra manera. Héctor cantó la melodía para que el cantante pudiera hacer los ajustes necesarios y la banda lo asimiló inmediatamente como su cantante principal.

Más tarde se conectó con Russell Cohen, director de la New Yorker Band con la cual en 1965 grabó su primer sencillo de 45 rpm: «Está de bala». Comenzó a tocar con bandas como la de Francisco Bastar Kako y sus All Stars, a través del cual conoció a su padrino artístico Johnny Pacheco, que inmediatamente reconoció su talento artístico y, poco después se lo recomienda a Willie Colón para la grabación de su primer disco El malo (1967).

A fines de los años ochenta los problemas de Héctor Lavoe comenzaron a agravarse cuando en 1987, en su apartamento en Queens, se incendio por una colilla encendida por lo cual tuvo que saltar por la ventana de su cuarto. Esta caída le causó múltiples fracturas y a su vez serios problemas de salud. Luego de esto, le llegó la terrible noticia del asesinato de su suegra. Esto hizo que no volviera a cantar la canción «Soñando despierto», en donde Lavoe se burlaba sanamente de ella.

Meses después, aún estando enyesado, se presentó en Bayamón en Puerto Rico, para el Día Nacional de la Salsa, donde gestionaron todo lo necesario para que su padre lo viera, ya que nunca había tenido la oportunidad de ver a su hijo en un concierto. Fue una presentación muy emotiva por dicho aspecto, pero lamentablemente el padre de Héctor murió una semana después del concierto. Todos estos sucesos estaban generando un estado depresivo en el diario vivir de Lavoe, pero la tragedia que le terminaría de arruinar la existencia sería para el día 7 de mayo de 1987 al enterarse que su hijo menor Tito había muerto a causa de un disparo que le dio un amigo accidentalmente mientras limpiaba su revólver. Todo esto causó que Lavoe volviera a recaer fuertemente en el uso excesivo de las drogas, frustrando aquel intento de dejarlas para siempre.

Pero aún le faltaba por experimentar una tragedia más en su vida al enterarse a comienzos del año de 1988 que padecía de Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida.

Los conciertos del llamado Cantante de los Cantantes siempre rebosaron de gente y fanáticos. Sin embargo, en junio de 1988, en el concierto que significaría un nuevo impulso a su carrera (la cual estaba deteriorándose por las tragedias) tuvo problemas con el pago a los organizadores del evento; puesto que coincidía con otras festividades las cuales ofrecían presentaciones de manera gratuita, lo cual causó que muy poca gente asistiera a la presentación de Héctor. Sin embargo, Lavoe se ofreció a cantarle a aquella escasa cantidad de gente gratuitamente, pero hubo conflictos entre los representantes, lo que derivó en la suspensión de las luces y el sonido y por ende la cancelación del concierto.

Esto empeoró el ánimo de Lavoe, quien al regresar al Hotel Regency y tras una discusión con su esposa, hizo un intento de suicidio lanzándose desde el noveno piso. Sufrió muchos daños en todo el cuerpo: la fractura de ambas piernas (la izquierda sufrió más daños), la fractura del brazo derecho y de algunas costillas, lo que obligó a quienes lo intervinieron a implantarle platinas de titanio en ambas piernas, en el brazo derecho y en las costillas; sin embargo el sonero ponceño parecía ser indestructible ante tantas tragedias,ya que al año siguiente (1989) logró hacer una serie de conciertos que estaban supuestos a ser unas simbólicas presentaciones que lo regresarían al mundo del espectáculo, pero del mismo modo era necesario que el cantante resguardara mucho reposo, ya que aún no estaba del todo recuperado de sus graves lesiones, pero lo cierto fue que el cantante en aquel periodo de tiempo volvió a ser victima de una despiadada explotación que lo obligaba a cantar mas de lo que su cuerpo podía resistir, sumado al mal pago monetario que se le entregaba y al constante suministro de drogas para lograr dominarle y evitar que este pusiera resistencia a las exageradas exigencias de los oscuros personajes que perpetraron esta ultima desgracia de la vida del sonero, los cuales fueron primeramente David Lugo, quien era conguero de la misma orquesta del cantante, quien logró dominarlo mediande el suministro de estupefacientes, y en compañía de los inhumanos contratos de Rafi Mercado, lograron quitarle a Lavoe la escasa vitalidad que estaba tratando de recuperar lentamente para continuar con su carrera, hasta que su enfermedad se lo permitiera pero todo el abuso al que estaba siendo sometido provocó el aceleramiento del deterioro a causa del SIDA en su cuerpo, ya que se presume que Héctor para esa época no solo padecía SIDA, sino también tenía diabetes, lo cual le impedía que la herida de su pierna izquierda (que fue la más dañada) sanara con prontitud, lo cual era una bomba de tiempo que en 1991 devino en un derrame cerebral que le quitó la movilidad de medio rostro y quitándole definitivamente la capacidad de cantar e incluso de hablar de manera clara. Esto hizo que simplemente no pudiera hacer más presentaciones, es entonces cuando es abandonado en una profunda pobreza y soledad, ya que el mismo David Lugo logró que el mismo Héctor le firmara un poder que le confería las ganancias de sus regalías discográficas aprovechándose de su debilidad mental a causa del constante estado en que lo mantenía gracias a las drogas que le facilitaba (por fortuna de la familia de Héctor Lavoe, este pleito judicial se logró ganar a favor de ellos, ya que por suerte la firma que Lavoe le dió a Lugo estaba mal hecha, por tanto tomada como fraude).

Pasó sus últimos años en New York presentándose frente a la gente que tristemente lo veían deteriorarse en la tarima, hasta que falleció a causa de un paro al corazón, el 29 de junio de 1993, en el Memorial Hospital de Queens. Fue enterrado en el cementerio Saint Raymond del Bronx (Nueva York); y nueve años después sus restos fueron llevados a su ciudad natal, Ponce (Puerto Rico), tal como él mismo pidió. La gestión fue realizada por otro famoso cantante de salsa, Ismael Miranda.

Luis Édgar Devia Silva, alias «Raúl Reyes»

(La Plata, Huila, 30 de septiembre de 1948 – Santa Rosa de Yanamaru, Ecuador, 1 de marzo de 2008) fue un guerrillero acusado de terrorismo por el estado Colombiano, miembro del Secretariado, portavoz y asesor del Bloque del Sur de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el grupo ha sido calificado por la Unión Europea, Estados Unidos, OEA, y otros países como terroristas. Organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch, y Amnistía Internacional han criticado acciones de la FARC, y le han reclamado que respete el Derecho Internacional Humanitario, obligación que se adquiere al estar considerada parte beligerante. Antes de unirse a la FARC fue sindicalista y político local.

Murió en territorio ecuatoriano a causa de una incursión a uno de sus campamentos realizado por fuerzas de seguridad colombianas. Murió desangrado a causa de la amputación de la pierna sufrida cuando, huyendo del bombardeo, cayó víctima de una mina antipersona.1 El operativo que condujo a la muerte de Reyes desencadenó una controversia internacional entre Colombia y Ecuador, principalmente, al igual que entre Colombia y Venezuela. La crisis se debió a la violación del derecho internacional y la soberanía del territorio ecuatoriano.

Laura Esquivel

(Ciudad de México, 30 de septiembre de 1950) es una escritora mexicana, estudió docencia y teatro, y su obra más conocida es Como agua para chocolate.

Entre 1970 y 1980 escribió programas infantiles para la televisión mexicana, y en 1983, fundó el Centro de Invención Permanente, integrado por talleres artísticos para niños, y asumió su dirección técnica.

Su trabajo en televisión le dio estímulo para dedicarse a la escritura de guiones para cine. Fue cuando decidió escribir Como agua para chocolate, de gran éxito comercial.

En sus novelas, emplea el realismo mágico, característico de su primera novela Como agua para chocolate (1989). En ella, proclama la importancia de la cocina como la pieza más importante del hogar, y promueve cambios personales y familiares como forma de revolución interior. La novela ha sido traducida a más de 30 idiomas.

Como agua para chocolate fue llevada al cine por su entonces esposo Alfonso Arau en 1992 y galardonada con 10 premios Ariel de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Tanto la película como el libro tuvieron mucho éxito en diversos países.

En 1994 le otorgaron el Premio ABBY (American Bookseller Book of the Year), galardón que por vez primera se concedió a una escritora extranjera. En 2004 recibió el Premio Giussepe Acerbi, de la Universidad de Verona, Italia, por la novela Tan veloz como el deseo. En 2008 ganó el premio al mejor audiolibro en español que otorga la Asociación de Editores de Audio (APA), por Malinche, publicada en 2006, que incluye un códice (ilustrado por Jordi Castells).

En 2014 publicó A Lupita le gustaba planchar, que marca su primera incursión en la novela policíaca y cuya protagonista es una mujer policía alcohólica, sobreviviente de la muerte de su hijo y del abandono del marido que, a lo largo de la historia, se torna una antiheroína, mientras desentraña el asesinato de su jefe, el delegado (jefe político) de Iztapalapa.

En septiembre del 2011, en una entrevista con motivo de su participación en el Festival Nacional de las Artes en Argentina, reveló que se propuso escribir la historia de Jacobo Grinberg-Zylberbaum.

Monica Anna Maria Bellucci

(Città di Castello, Umbría; 30 de septiembre de 1964), más conocida como Monica Bellucci, es una actriz y modelo italiana.

Monica Bellucci nació en la localidad italiana de Città di Castello (Umbría), única hija de Pasquale Bellucci, dueño de una compañía camionera, y Brunella Briganti, pintora. Comenzó a trabajar como modelo a los 16 años de edad, cuando cursaba bachillerato de Letras. Sus primeros pasos profesionales se encaminaron a ejercer la abogacía, aunque decidió trabajar como modelo para pagar sus estudios en la Universidad de Perugia. El estilo de vida de la moda la llevó a abandonar su carrera de Derecho.

Habla tres idiomas con fluidez: italiano (su lengua materna), francés e inglés; y algo de español. Ha interpretado papeles hablando todos esos idiomas, además de arameo para su papel como María Magdalena en La Pasión de Cristo.

Se casó con el fotógrafo de moda Claudio Carlos Basso en 1990, pero luego se divorciaron.

Posteriormente su siguiente marido fue el actor francés Vincent Cassel, con quien coincidió en numerosas películas, y cuya separación se hizo pública el 26 de agosto de 2013. Tuvieron dos hijas en común: Deva (nacida el 12 de septiembre de 2004) y Léonie (nacida el 21 de mayo de 2010).

Tras su divorcio, numerosas revistas de la prensa rosa, la relacionaron con Telman Ismailov, un multimillonario ruso de 56 años con orígenes en Azerbaiyán.

En 2004, mientras estaba embarazada de Deva, Bellucci posó desnuda para la edición italiana de la revista Vanity Fair como protesta en contra de las leyes italianas que prohíben la donación de esperma. Volvió a aparecer embarazada y semidesnuda para la revista en abril de 2010.

En el documental The Big Question, sobre la película La Pasión de Cristo, comentó: «Soy agnóstica, aunque respeto y me interesan todas las religiones. Si hay algo en lo que creo es en la misteriosa energía; esa que llena los océanos durante los oleajes, esa que une la naturaleza con los seres».

Martina Hingisová Molitor

(n. 30 de septiembre de 1980 en Košice, Checoslovaquia hoy Eslovaquia) es una jugadora de tenis profesional suiza, de origen eslovaco. Durante su carrera ganó cinco torneos individuales de Grand Slam (tres Abiertos de Australia, un Wimbledon y un Abierto de Estados Unidos) y disputó dos finales de Roland Garros. También obtuvo once títulos de Grand Slam en dobles femeninos y cuatro en dobles mixtos.

Además, Hingis ganó 17 torneos individuales de Tier I, dos WTA Tour Championships y un total de 43 títulos individuales, así como 46 títulos en dobles. Se mantuvo en el número 1 en individual del ranking WTA durante 209 semanas. Es considerada una de las mejores deportistas que han existido en su país.

Tras varias lesiones crónicas y graves en los ligamentos de los pies, se retiró en octubre de 20021 a la edad de 22 años. Después de diversas operaciones y una larga recuperación, Hingis volvió a las pistas del circuito de la WTA en 2006.2 A su regreso a las pistas logró ocupar el 6º lugar del ranking mundial y ganar 3 títulos WTA en individuales.

El 1 de noviembre de 2007 anunció su retirada tras dar positivo en test por cocaína3 realizado tras la edición del Campeonato de Wimbledon 2007. El 4 de enero de 2008 el test fue confirmado4 siendo Hingis suspendida por dos años, a contar desde el 1 de octubre de 2007, anulados sus resultados en Wimbledon, perdiendo así los puntos acumulados en dicho torneo y los 129.481 dólares que ganó. El 15 de julio de 2013 anunció su regreso al circuito en el Torneo de Carslbad, que se celebró dos semanas más tarde.

Candice Michelle Beckman-Ehrlich

(Milwaukee, Wisconsin, 30 de septiembre de 1978) es una actriz, modelo y ex-luchadora profesional, conocida por su trabajo bajo su nombre artístico Candice Michelle en la World Wrestling Entertainment (WWE). El único logro como luchadora dentro de su carrera es su reinado como Campeona Femenina de la WWE.

Después de pasar años en el modelaje y la actuación, Candice Michelle fue contratada por la WWE en 2004, después de haber participado en la WWE Diva Search. Fuera de la lucha libre, se le conoce como una chica Go Daddy, actuando en comerciales del Super Bowl. También posó para la portada de Playboy, en la edición de abril del 2006. En 2007, en Vengeance, derrotó a Melina para ganar su primer Campeonato Femenino de la WWE. Candice se retiró de la WWE el 19 de junio de 2009.

Carlos Guillén

(Maracay, Venezuela, 30 de septiembre de 1975) es un ex beisbolista profesional venezolano, quien jugó en la posición de campocorto. En 1992 firmó un contrato profesional con los Seattle Mariners, equipo con el que debutó en las Grandes Ligas de Béisbol el 6 de septiembre de 1998 y con el cual actuó en 6 temporadas, con un promedio de bateo de .261 y dejando registro de 29 cuadrangulares y 211 carreras impulsadas.

En 2004 firmó por los Detroit Tigers, equipo con el que vio acción en 8 temporadas completas, bateando en total para .297, firmando 95 cuadrangulares e impulsando 449 carreras.

En su natal Venezuela pertenece al equipo Navegantes del Magallanes, aunque en la temporada 2005-2006 vistió la camiseta del equipo archirrival Leones del Caracas en calidad de refuerzo para la final.

Actualmente, Carlos Guillen posee una Academia de béisbol menor, en Aragua-Maracay, entrenando y presentando mediante «Show Case» sus semillas que pronto serán un árbol en las ligas mayores.

Fue dejado en libertad por Detroit a finales de 2011. En 2012 fue invitado al campo de entrenamiento primaveral por su antiguo club, Seattle; sin embargo durante los entrenamientos anunció su retiro del béisbol el 6 de marzo de 2012.1

Actualmente se desempeña como Presidente del equipo Tigres de Aragua de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional.

Wikipedia