Crisis económica: Ante la hiperinflación, la mayoría de venezolanos prefieren ahorrar en dólares

septiembre 16, 2021 - 7:13 pm

“Ahorrar en bolívares en hiperinflación no tiene sentido”

Expertos en finanzas detallan que es preferible ahorrar en dólares porque el tipo de cambio en cualquier momento se ajustará con fuerza. No es saludable para las empresas tener grandes cantidades de dinero. Usuarios indican que es mejor ahorrar en moneda sólida porque el bolívar se devalúa.

El economista Luís Oliveros señaló que “es preferible ahorrar en divisas. Cuando el tipo de cambio se mantiene estable o se aprecia, es coyuntural y el ajuste tarde o temprano llegará y lo hará con fuerza. Si se tiene muchos bolívares es el momento de comprar dólares, está muy barato”.

Destacó que “desde hace mucho tiempo ahorrar en divisas es mejor que en bolívares, la hiperinflación vino a confirmar eso. No nos con-fundamos, porque hayan pasado 50 días y el tipo de cambio solo haya aumentado 1%, no significa que el bolívar se estabilizó”.

Comentó que viene la última parte del año, que históricamente es más inflacionaria y se generan fuertes presiones en el tipo de cambio.

Oliveros estima que “las empresas deben revisar su flujo de caja, entender que tener grandes cantidades de bolívares nunca es saludable, pero ya las empresas venezolanas tienen un PHD en gestión de su flujo de caja”.

Beneficios de ahorrar en dólares

El economista Luís Piña indicó que “siempre ahorrar en dólares tendrá beneficios en reserva de valor en términos de lo que la persona pueda ahorrar en moneda dura.”

“Ahorrar en bolívares en hiperinflación no tiene sentido. Se debe ahorrar en dólares en búsca del resguardo del valor de los ingresos y ahorros”, dijo.

Habla la gente

Luís Ávila expresó con respecto a ahorrar en dólares aunque los precios suban en divisas que “todo depende del poder adquisitivo, es relativo. Si tengo capacidad de generar ingreso en dólares y ahorros, es mejor ahorrar en moneda sólida”.

Añadió que “el mito de ahorrar en divisas es mejor se desvanece cuando la persona con la misma cantidad de dólares no puede adquirir los mismos bienes que antes”.

Suelo ahorrar entre $50 y $100 mensuales. La gente debe priorizar gastos, evitar los superfluos como bebidas y entretenimiento para ahorrar. Las personas ahorran en las casas porque los bancos no tienen credibilidad y no hay corresponsalía”, aseguró.

Carolina Gil manifestó que “creo que si es bueno ahorrar en dólares aunque los precios en verdes suban. Es mejor en dólares que en bolívares porque se devalúa más rápido que el dólar. Es más rentable”.

“Ahorro en función de lo que cobre, lo que se pueda. A veces guardo $10 o $20, pero no en el banco”, dijo.

Wilker Farías indicó que “lo mejor que puede hacer la gente es invertir. Ya no guardo más billetes, se metieron a la casa y me robaron todo. Dinero guardado es dinero estancado, cuando se invierte se puede duplicar”.

Ayuda

“La hiperinflación está también con el dólar, no deberían subir los precios en divisas porque se refugian en moneda extranjera, pero se devalúa igual, la gente se encarga de devaluar el dólar. Por eso no es ni tan mejor ahorrar en dólares”.

“Es cuestión de cultura que devalúan todo, quieren hacerse millonarios con la necesidad de los demás. Aquí hay una crisis social fuerte”, afirmó.

María Eugenia Camargo aseguró que “siempre he ahorrado en divisas porque gano en dólares, lo hago desde hace 15 años. Ahorita se logra guardar un poquito, no mucho”.

“Le pago el condominio a tres personas que están en EEUU y me lo depositan en mi cuenta allá, ese es mi ahorro. No ahorro aquí porque no me gusta, amo mi país pero no creo en las instituciones”, aclaró.

“Con todo y la hiperinflación el ahorro siempre es bueno, mejor en dólares, el bolívar no vale nada. Todos mis clientes ahorran en divisas”, precisó.

Lea también: OVCS: Un total de 566 protestas se registraron en agosto

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día

Banca y Negocios