Concejala de España se casará con una inmigrante venezolana: «Soy feliz»

Carmen Cariciolo, portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Bormujos, en Sevilla, España, se comprometió con Luisa Sánchez, una inmigrante venezolana de 28 años de edad que conoció hace un año.

Cariciolo realizó el anuncio en sus redes sociales, dejando en evidencia que poco le importa ir en contra de su partido, pues aseguró que su felicidad es lo más importante en estos momentos.

«Llevo tiempo sin publicar, pero hoy quiero gritar a los cuatros vientos que soy feliz… Después de tanto tiempo sufriendo llegó a mi vida el amor verdadero, el amor no entiende de género, el hacerte sentir bien no entiende de género, el ser feliz no entiende de género ni de nacionalidad», escribió en la publicación.

La edil, de 33 años y madre de cuatro hijos fruto de su relación con un hombre hasta hace dos años, informó que la boda fue fijada para el 16 de julio de 2022.

Sánchez, es una cocinera de profesión. Ambas convive desde hace unos seis meses.

El mensaje publicado en sus redes sociales lo acompañó con un vídeo en el que se aprecia el momento en que la venezolana le pide matrimonio y le entrega un anillo de compromiso.

«Tengo claro que el karma existe y tengo mucha fe en Dios. Parece que después de tantas tormentas llega la calma. No siempre los días son nublados. Quiero darle las gracias al amor de mi vida por estar ahí y luchar junto a mi, contra las envidias y esas dos personas oscuras que la mayor parte de los que me rodean saben quienes son. Seguro empezarán ahora a criticarme y buscar las cosquillas, pero a este punto de mi vida, me da igual», agregó Cariciolo.

