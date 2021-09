Concacaf investigará la participación del vicepresidente de Surinam en torneo continental

septiembre 22, 2021 - 5:30 pm

La Concacaf informó este miércoles 22 de septiembre que abrió una investigación sobre la alineación del vicepresidente de Surinam, Ronnie Brunswijk, dueño del club Inter Moengotapoe, como capitán de su equipo el martes frente al Olimpia de Honduras en partido de un torneo regional.

Brunswijk, de 60 años, un exguerrillero y agricultor, fue titular en el ataque, junto con Damian Brunswijk, el 10 del equipo y su hijo, en el partido jugado el martes en Paramaribo y que ganó el equipo hondureño por 6-0 por octavos de final de la Liga de la Concacaf 2021-2022.

Luego de la derrota de su equipo, en redes sociales circuló un video en el que se veía a Brunswijk aparentemente distribuyendo dinero a los jugadores de Olimpia en su vestuario.

«Estamos sumamente preocupados por el contenido de un video que circula en las redes sociales y que plantea posibles problemas de integridad en torno al partido de la Liga Concacaf entre Inter Moengotapoe y Olimpia», señaló en un comunicado el organismo rector del fútbol de América del Norte, Centroamérica y el Caribe.

Según el documento «el asunto se remitirá al Comité Disciplinario de Concacaf, que iniciará una investigación formal y se proporcionará una actualización adicional cuando ese proceso haya concluido».

60 year-old Ronnie Brunswijk, the vice president of Suriname, picked himself to play for the club he owns, Inter Moengotapoe.

They lost 6-0 😂😂😂

📹 IG: tudnusa pic.twitter.com/64ti4xxoqO

— Footy Accumulators (@FootyAccums) September 22, 2021