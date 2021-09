Con hiperinflación y un salario mínimo de tres dólares: ¿Por qué los «influencers» dicen que la economía mejoró en el país?

septiembre 16, 2021 - 9:53 pm

Dos hechos parecieran contraponerse en Venezuela: un salario mínimo de menos de tres dólares y una realidad económica con la mayoría de las transacciones en divisas. Entre esos dos polos, un tercer elemento resulta más desconcertante aún, la percepción de que el país «mejoró» con relación a los últimos años.

Hablar de esta mejoría podría ser una grave afrenta para algunos, a pesar de lo contradictorio que parezca. Por ello, RT entrevistó a los economistas Luis Vicente León, presidente de la encuestadora Datanálisis, y a Óscar Forero, investigador del Centro de Investigaciones de Estudios de la Frontera (CIEF), para conocer sus miradas sobre estos cambios que se han hecho más visibles en medio de la pandemia.

En días recientes se han vuelto tendencia en las redes videos y publicaciones de ‘influencers’ que describen lo que han visto al llegar al país. Con sus distintos estilos, todos coinciden en que las cosas han cambiado para mejor y que la imagen que se tiene del país en el exterior está distorsionada.

Uno de los clips que más reacciones generó fue el de la actriz venezolana Norkys Batista, actualmente residenciada en Miami, que volvió a la capital tras dos años de ausencia.

«Me encontré con una Caracas más cuidadita, bien arregladita, me sorprendió muchísimo. La ciudad está bonita, eso hay que admitirlo. Ahora que estoy visitando Venezuela me estoy dando cuenta de que la realidad es muy distinta a la que vemos cuando estamos fuera».

No solo Batista ha hecho comentarios de este tipo. Luis Villar Sudek, conocido como ‘Luisito Comunica’, y Alex Tienda, ‘influencers’ mexicanos que han grabado sus recorridos por algunos lugares de Venezuela, también han sido rechazados por una parte de sus seguidores que los acusan de falsear la realidad y de distraer la atención sobre los problemas del país. Sin embargo, también les han agradecido mostrar una cara poco conocida internacionalmente de Venezuela.

‘Luisito’, que esta semana anunció que compró una casa en la ciudad costera de Lechería, en el estado Anzoátegui, habla en un video de finales de agosto sobre lo que encontró a su regreso, cuatro años después de su primera visita.

Es verdad: COMPRÉ UNA CASA EN VENEZUELA. Me pareció una interesante idea de inversión a largo plazo, y sinceramente esta ciudad frente al mar me encantó.

Recuerda que en 2017 llegó en medio de una fuerte crisis económica y protestas opositoras en contra del presidente Nicolás Maduro, que derivaron en hechos de violencia y la muerte de por lo menos 100 personas. Al referirse a este nuevo viaje afirmó que las cosas mejoraron, que notó a la gente «más alegre», que «caminar ya no se siente tan peligroso», que la gente sale a consumir y que «la economía se está moviendo más».

A pesar de que ninguno ha mostrado cercanía o simpatía por el Gobierno, y de que no han dejado de referirse a los fallas de los servicios públicos y a las filas para recargar combustible, los han acusado de haber recibido dinero para «hablar bien». Los debates en las redes son interminables y se intensifican con cada nueva publicación que inmediatamente se vuelve tendencia.

Hablo de que en Venezuela no hay luz, no hay gasolina, no hay agua, PERO digo que sigue siendo un país hermoso que me encanta.

Periodistas en Venezuela: LE PAGARON CON UNA CASA PARA QUE DIGA QUE EL PAÍS ESTÁ BIEN.

— Luisillo El Pillo (@LuisitoComunica) September 14, 2021