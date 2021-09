«Clíver Alcalá no tiene intención de declararse culpable» dijo su abogado

septiembre 27, 2021 - 7:12 pm

El mayor general venezolano Clíver Alcalá no tiene intención de declararse culpable de los cargos de tráfico de drogas que se le acusan en los Estados Unidos, en donde está detenido desde el mes de marzo del año pasado, informó este lunes su abogado al periodista Joshua Goodman de la agencia de noticias The Associated Press.

“Hoy en la corte federal de Nueva York, el general retirado del ejército venezolano, Cliver Alcalá Cordones, no dio indicios de que esté negociando un acuerdo para declararse culpable de los cargos de narcoterrorismo. ‘No tiene intención de declararse culpable’, me dijo su abogado Adam Kaufmann”, señaló Goodman en su cuenta de Twitter.

El periodista señaló que el juez Alvin Hellerstein dio dos meses a los fiscales de la División Internacional de Narcóticos del Distrito Sur de Nueva York para que presenten mociones sobre el manejo de material clasificado de las agencias de inteligencia estadounidenses.

“Ese material, si alguna vez surge públicamente, podría arrojar luz sobre las operaciones encubiertas de Estados Unidos en Venezuela en los últimos años”, indicó.

