Chyno Miranda envuelto en nuevo escándalo por infidelidad tras fotos filtradas (+imágenes)

septiembre 1, 2021 - 10:07 am

El cantante Chyno Miranda vuelve a estar bajo el ojo del huracán luego de que salieran a la luz una serie de fotografías en las que aparece el cantante acostado en la misma cama con una mujer que no es su esposa. Reseñó La Patilla con información de El Farándi.

Las imágenes fueron difundidas por el programa de farándula “Chisme no like” y en ellas se puede observar al intérprete muy bien acompañado por una chica de cabello negro y bien acaramelados.

En una de las fotografías se ve a esta mujer, de quien hasta ahora no se conoce su identidad, besando al Chyno en el cachete. Todo apunta a que sería una nueva conquista por parte del cantante, pero ¿Y qué pasó con Natasha Araos?

Los animadores de dicho espacio farandulero siguen sosteniendo que entre el Chyno y Natasha ya no existe nada, es decir que están más que separados, solo que no quieren hacerlo oficial ante la prensa.

A través de Chisme No Like filtran la imagenes de Chyno Miranda junto a una chica que no es su esposa, Natasha Araos#ChynoMiranda pic.twitter.com/mqIiCK8pbM

— El Jojoto (@Jojotoweb) September 1, 2021