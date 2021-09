CEELA: En Venezuela el sistema electrónico de votación es confiable

septiembre 9, 2021 - 3:38 pm

El presidente del Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica (CEELA), Nicanor Moscoso, quien este miércoles 8 de septiembre firmó convenio de acompañamiento comicial con el Consejo Nacional Electoral (CNE), sostuvo que el organismo que representa es el perfecto para evaluar el proceso electoral del próximo 21 de noviembre, porque «no somos ningún organismo dependiente de nadie», opinó en el programa Vladimir a 1.

«Tenemos la libertad de no depender absolutamente de nadie, no somos un organismo que requiere de fondos de ninguna tendencia política. El único que puede invitar es el rector electoral de cada país», expresó.

Moscoso destacó la ventaja del Consejo Nacional Electoral (CNE) en cuanto a su transparencia en el proceso del voto, a su juicio, «la máquina (de conteos de escrutinios) funciona impecable (…) Ustedes tienen una bendición de sistema electoral (…) Quisiera que todos los países tuvieran el voto electrónico, no lo tienen porque no quieren perder el control de las mesas. En el voto electrónico no intervienen las personas, en el manual sí», apuntó.

Aseguró además que en ningún otro país se hacen tantas auditorías antes, durante y después de las elecciones, y que por ello el Poder Electoral de Venezuela «ante tanto ataque» ha tenido que blindarse.

“El sistema electoral venezolano funciona impecable y puede ser auditado en todas sus fases, en Venezuela el sistema electrónico de votación es confiable (… ) Vamos a señalar hechos irregulares en nuestro informe, somos imparciales y señalamos lo que vemos, no somos de derecha o izquierda», dijo.

Moscoso destacó que no le compete al CEELA dirimir las diferencias de los partidos políticos. «Los mismos políticos han dañado el concepto y credibilidad de la observación electoral porque creen que los ayudaremos a ganar. eso nos ha pasado en Venezuela y otros países. Nosotros asistimos a las mesas de votación y recogemos denuncias», añadió.

Ceela: El rol es observar más no hacer campaña

La Unión Europea en su papel de acompañamiento y la presencia de la Ceela señaló que en algún momento podrán cruzar ideas, no obstante, son independientes al emitir sus criterios.

En ese sentido alegó que «si la Unión Europea quiere enviar un diputado como observador; que lo mande (…) que venga, pero a ocupar el rol de observador y no hacer campaña electoral (…) esa actividad no”, aseveró.

De acuerdo a su criterio, el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, con su postura «eliminó la posibilidad de los observadores», dijo al tiempo que resaltó que «ellos hicieron lo posible para que no los invitaran».

Pidió a cada partido político u organización con grandes oportunidades a que «coloquen a sus observadores en cada mesa electoral», de tal manera que todos se conviertan en observadores. Además, cada término va a depender del país donde suceda la gestión electoral. «Todo va a depender de lo que diga el reglamento del país», dijo.

En ese sentido, explicó que ya sea la veeduría, observación u acompañamiento tiene como objetivo velar por unas elecciones transparentes.

Referente a las auditorias, el Presidente del Ceela aseguró que todo país es soberano en sus reglas. «Si el organismo no nos autoriza a publicar un informe, no podemos hacerlo, pero nada queda oculto porque la información la tiene el Poder Electoral».

«En ningún otro país se hacen tantas auditorías antes, durante y después de las elecciones. Esto, por el ataque que ha recibido el CNE de Venezuela, es por ello que se obligó a blindarse», aseguró.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Globovisión