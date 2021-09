Casino: consejos prácticos y trucos para ganar en Slot Machine

septiembre 3, 2021 - 9:53 am

Las máquinas tragaperras siguen siendo clásicas, los cambios por los que han pasado no han sido muchos. Si bien se han sumado rodillos y números de líneas ganadoras, las variantes que presentan, en sí, son mínimas. Las reglas también son las mismas de siempre, debes unir 3 figuras iguales para poder cobrar. Hay bonos, scatter y comodines creados para que puedas ganar más.

Antes de empezar a jugar, no importa si es una tragaperras física o una máquina tragamonedas en línea, es importante siempre revisar el RTP, las líneas de pago, la apuesta por línea de juego y la lista de símbolos y comodines para saber las mejores combinaciones.

En esta lista de consejos prácticos y trucos para ganar en las máquinas tragaperras se ha decidido dividirla en dos: las tragaperras en línea y las tragamonedas físicas.

Consejos para las Tragamonedas en línea

Este tipo de apuesta se usa cada día más, debido a la posibilidad de poder jugar con la máquina de manera gratuita para practicar y, obviamente, la comodidad de poder hacerlo desde casa. Unas buenas máquinas para probar suerte, y aplicar los consejos que podrás leer aquí, es en las Vulkan Vegas casino tragamonedas con bonus gratis , ciertamente tienen mucho que ofrecer.

No hay fórmulas exactas

Lo primero que hay que tener muy claro es que no existen fórmulas exactas para ganar en los slots. Si bien son máquinas diseñadas para funcionar con ciertos ciclos, eso no asegura que haya una manera de ganar siempre.

Juega primero de forma gratuita

Sin embargo, eso no quiere decir que no existan estrategias o medios para sacarle el mejor provecho posible a este tipo de máquinas. El primer consejo obvio y claro, pero que no debe faltar jamás, es que no se deben hacer apuestas a ciegas.

Esto se refiere a que, aprovechando las ventajas de jugar tragamonedas en línea, pruebes la máquina elegida en su forma gratuita antes de empezar a apostar tus ahorros.

Cerciórate de cuál es tu presupuesto

Otro paso inicial es definir el presupuesto con el que vas a jugar. Esto es muy, muy importante, pues no querrás empeñar un órgano vital para seguir jugando. Establecer un método de apuestas una vez estudiada la máquina en modo gratuito también es una excelente manera de controlar tus gastos y mejorar tus ganancias.

No dejes de ver su RTP

Estudiar la máquina escogida en profundidad es sumamente importante. Aunque las reglas sean esencialmente las mismas, las máquinas no lo son. Escoger las máquinas con el mayor RTP es importante, pues eso te asegurará una mayor posibilidad de ganancias.

Estudiar las reglas de cada slot

Una vez elegida la máquina con el mayor RTP es hora de leer las reglas con detalle y el funcionamiento de los bonos. Es importante estudiar esto profundamente, pues los bonos son la mejor manera de recuperar dinero, sin embargo, es necesario saber aprovecharlos de modo que no los perdamos antes de sacarles todo el jugo.

Sé sabio cuando ganas y cuando pierdes

Para cerrar esta primera parte, el consejo final es: en caso de sacar muchas ganancias durante un largo rato de la misma máquina lo más recomendable es retirarse en el primer traspié. Según las leyes de probabilidad esa máquina tardará mucho en volver a darte ganancias.

Si por el contrario la máquina te está dando muchas pérdidas, haz pequeñas apuestas hasta que comiences a ganar, entonces utiliza las apuestas máximas, de modo que las ganancias sean mayores y recuperes más rápidos las pérdidas que hayas tenido.

Consejos para las Tragamonedas físicas

Nuevamente, no existe una receta mágica, un método infalible o una fórmula que te aseguren ganancias. Las tragamonedas son juegos de azar, por lo tanto: ese es su centro, el azar. Pero esa no es razón para desanimarse, igual que con las tragamonedas en línea, existen formas de sacar un mejor provecho de tu dinero.

Analiza tu presupuesto

El primer paso es definir el presupuesto con el que vas a jugar. Es sumamente importante que respetes este límite, pues será la diferencia entre una noche de diversión y juegos a un mes de alumbrarte con velas.

A diferencia de las tragamonedas online, aquí no tienes la opción de jugar de manera gratis, por lo que debes dividir tu presupuesto en dos partes. La primera parte es para hacer las primeras pequeñas apuestas que te permitirán estudiar la máquina.

Estudia las reglas

Nuevamente estudiar las reglas, combinaciones y combos es extremadamente importante. En este caso saberlos de memoria antes de empezar a jugar es aún más importante pues no tienes tiradas gratis de prueba.

No juegues a ciegas, estudia la máquina

Jugar a ciegas es siempre un error y la mejor forma de asegurar las más grandiosas pérdidas. Apégate siempre al plan y utiliza el presupuesto tal cual lo tienes definido, no te apresures en jugar grandes cantidades ni recortes tu presupuesto de aprendizaje por muy seguro que te sientas.

Una vez hayas estudiado la máquina, define la segunda parte del presupuesto en la forma que consideras funcionará mejor ahora que la conoces.

Ve por las máquinas con pequeños acumulados

Aunque no lo parezca, elegir máquinas con pequeños acumulados te dará mejores posibilidades de ganar, y, por lo tanto, tendrás más ganancias a largo plazo.

Una gran apuesta puede traer sus beneficios

Para probar suerte en la máquina que ya elegiste y estudiaste es bueno hacer una gran apuesta para iniciar, si la máquina no te da ganancias en las primeras dos tiradas lo mejor es cambiar de máquina o de juego.

No hay que empeñarse en creer que, porque una máquina no ha dado premio en un día, está obligada a dar ganancias. Ellas están diseñadas para darle la mayor cantidad de ganancias al casino, por lo tanto, pueden tener ciclos muy largos antes de soltar las monedas.

Elige tu tipo de máquina

Tanto las tragamonedas clásicas en físico como las tragamonedas en línea tienen su encanto. Evaluar lo que estás buscando te hará tomar la decisión adecuada.

Si lo que deseas es salir de casa y tener un momento de esparcimiento y libertad, lo ideal es ir a un casino real y disfrutar del ambiente, el sonido y las luces. Si por el contrario solo deseas relajarte en tus pijamas favoritas enrollado en tu cama, los casinos online son para ti.

Los tragamonedas están diseñados para ayudarte a escapar del estrés diario, por lo tanto, tómalos de esa manera, como una forma de escapar de la rutina y poder seguir tu día a día con más fuerza.

