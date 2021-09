Cantaba y vendía confitería  en buses de Colombia y ahora es una promesa de la salsa: «Jesúan», Joven zuliano de Los Puertos de Altagracia

septiembre 1, 2021 - 4:14 pm

Jesús Jímenez, salió de su tierra en Los Puertos de Altagracia a buscar un sueño en Colombia y está a punto de lograrlo. “Jesúan”, como es conocido, llegó a tierra neogranadina en el año 2018 y como cientos de venezolanos, le tocó sortear muchos obstáculos.

Cuenta que comenzó a subirse a los buses trasmilenios a vender combos de confitería, a la vez que cantaba, y en esos menesteres, para ganarse la vida, fue descubierto por un joven promotor de artistas.

“Estando en uno de esos buses se me acercó un joven. Me dijo que necesitaba hablar conmigo, que no era nada malo, sólo se trataba de su forma de canto. Confieso que me bajé con un poco de temor pero luego descubrí que en su mirada no se reflejaba ninguna maldad. Me dijo que si podría grabarle un tema y quizás un video. Me arriesgue, le dije que sí y gracias a Dios pegué el tema”, relató el joven artista.

Ahora se proyecta como uno de los mejores en el departamento de El Meta. Su promotor lo ha llevado a cantar en las mejores discotecas y emisoras de radio de Villa Vicencio. Su padre explicó que allí grabo el cover “Corazón de Acero” y se perfila a ser uno los mejores interprete de salsa del 2022 en Colombia, grabando su primer sencillo.

Noticia al Día