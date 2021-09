Cabello: «Si la oposición llama a votar, es porque traen algo bajo la manga»

septiembre 24, 2021 - 11:18 am

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, encabezó este viernes 24 de septiembre en el estado Aragua el acto de juramentación del comando de campaña “Aristóbulo Istúriz” para las elecciones regionales y municipales del 21 de noviembre.

Durante su discurso, Cabello advirtió a la militancia oficialista que no se pueden confiar frente a la oposición. “Hay que tener cuidado con ellos. Si llamaron a votar, algo se traen debajo de la manga, porque nunca han sido sinceros”, dijo.

Ante ello, pidió fortalecer la organización y la unidad del partido. “Aquí no sobra nadie”, señaló. «Hemos demostrado fuerza y conciencia de cara a las elecciones. Los candidatos de la derecha se fueron, llamaron a la abstención en diciembre, fuimos a elecciones y ganamos», agregó.

Añadió: «Ellos nunca han sido sinceros y es allí cuando la revolución debe tener organización, aquí no estorba ni sobra nadie. Aquí no debemos dejar a un lado a nadie, debemos estar abrazados, unidos, que no puedan con nosotros«.

“Hemos asumido esto como uno de los compromisos más grandes que nos da la vida y debemos arrancar desde aquí en victoria. La fuerza de Aristóbulo debe estar presente en cada uno de nosotros”, sostuvo.

Lea también: La Unión Europea pidió restaurar la independencia del sistema judicial en Venezuela y cooperar con la CPI

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Noticia al Día