Bottas el más rápido en los entrenamientos del Gran Premio de Rusia F1

septiembre 24, 2021

Mercedes mantiene su dominio absoluto en Sochi, después de que Valtteri Bottas y Lewis Hamilton establecieron un ritmo impresionante en la segunda práctica para el Gran Premio de Rusia, con su rival Max Verstappen solo sexto más rápido.

Sin embargo, Verstappen estaba ejecutando un programa muy diferente, con su equipo Red Bull eligiendo darle un cambio de motor completo que desencadene penalizaciones, además de su caída de tres lugares por su participación en la colisión con Hamilton en Italia, para asegurarse de que comenzará la carrera del domingo desde el fondo de la parrilla.

El holandés podría permitirse correr más juegos de neumáticos blandos, ya que no necesita mantenerlos para la calificación, mientras enfoca su recopilación de datos en tener un auto fuerte que pueda adelantar y recuperar terreno en la carrera.

Su principal rival, Hamilton, tuvo una tarde mucho más sencilla, aunque después de seguir de largo en su parada en box derribo a su jackman delantero. Afortunadamente, se levantó sin respuesta, con el siete veces campeón del mundo disculpándose en la radio del equipo y preguntando al equipo si estaba bien.

Ouch* A bit of a jaw-dropper as Lewis Hamilton went into the pits in FP2 – but no serious injuries 😮#RussianGP #F1 pic.twitter.com/URR8bFjma8 — Formula 1 (@F1) September 24, 2021

Hamilton terminó la tarde segundo más rápido solo 0.044s más lento que su compañero de equipo Bottas, que siempre va bien en Sochi y encabezó los tiempos por segunda sesión consecutiva este año debido a un sector final más fuerte.

Pierre Gasly sorpresivamente fue el tercero más rápido , a 0.252 segundos del ritmo en medios, que eran los mismos neumáticos con el que el Mercedes marcaba su mejor tiempo, pero su sesión llegó a su fin a pocos minutos del final cuando atropelló un bordillo y se arrancó el alerón delantero. Lando Norris de McLaren marcó la mejor vuelta en el blando, aunque medio segundo fuera del ritmo.

A bit of drama for Pierre Gasly right at the end of FP2 👀#RussianGP #F1 pic.twitter.com/O2nypAUnAh — Formula 1 (@F1) September 24, 2021

Esteban Ocon llegó entre los cinco primeros con el quinto puesto para Alpine, a dos décimas de segundo de Verstappen, que acabó tres décimas y cinco puestos por delante de su compañero de equipo de Red Bull Sergio Pérez.

FP2 CLASSIFICATION: @ValtteriBottas completes a perfect F1 Friday by taking his second P1 of the day ⏱️#RussianGP #F1 pic.twitter.com/K06dIkIqh2 — Formula 1 (@F1) September 24, 2021

Noticia al día