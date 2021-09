Borrell aseguró que si el diálogo «fructifica» las sanciones no serán necesarias en Venezuela

septiembre 23, 2021 - 12:17 pm

El alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrel aseguró este miércoles 22 de septiembre, que las sanciones para Venezuela no serán necesarias si el dialogo rinde sus frutos.

Las declaraciones fueron emitidas en el marco de la Asamblea General de la ONU, a los medios locales y que son difundidas a través de la Voz de América en un video posteado en sus redes sociales.

En cuanto al proceso electoral que se efectuará el 21 de noviembre en Venezuela dijo que aún no han precisado si una misión electoral de Unión Europea participará. «Todavía no tenemos un acuerdo para eso, estamos discutiéndolo…, Se necesita avanzar hacia la celebración de unas elecciones presidenciales, legislativas con garantías y otras muchas cosas más que el país necesita para ir construyendo una gran acuerdo nacional», agregó.

De igual forma saludó la iniciativa de Noruega con el apoyo de México para propiciar el diálogo entre ambos factores políticos del país.

En cuanto a las sanciones resaltó que a ellos no les gusta «sancionar por sancionar» y ratificó que no tienen interés alguno en poner sanciones. «Las sanciones son un instrumento alternativo a la falta de diálogo, si el diálogo fructifica las sanciones no serán necesarias en Venezuela», aseveró.

"Si el diálogo fructifica, las sanciones no serán necesarias", dijo Josep Borrell, jefe de la política exterior de la Unión Europea, sobre los diálogos entre el gobierno y la oposición venezolanas en México. El funcionario compartió impresiones con la VOA en el marco de #UNGA76. pic.twitter.com/GIVzSjAZnu — Voz de América (@VozdeAmerica) September 22, 2021

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Noticia al Día