Juan Gabriel tuvo un amor que lo impulsó de jovencito ¿Sabes quién fue?

Después del fallecimiento de Juan Gabriel, los misterios y secretos alrededor de su vida continúan saliendo a la luz. Ahora, Carmen Salinas rompe el silencio sobre el romance que el Divo de Juárez mantuvo con su hermana y revela detalles de dicha relación sentimental.

“Juan Gabriel anduvo con una hermana mía que ya falleció, Georgina Salinas”, dio a conocer Salinas a los medios de comunicación. “Vivía en Gómez Palacios, Durango [México]. Es media hermana mía, hija de mi papá”.

La actriz explicó que fue justamente esta familiar quien le presentó al intérprete de “No tengo dinero”, con el fin de que la también productora lo ayudara en su incipiente carrera musical. Si bien las celebridades tuvieron diversos encuentros personales y profesionales, no formaron una amistad propiamente dicha.

“Ella [Georgina] me lo mandó a mí a la casa para que yo lo apoyara”, relató. “En aquel entonces, cuando él vino a la casa, lo que hice fue [decirle:] ‘Ven, siéntate a comer con nosotros’. Fue a la casa varias veces a bailar”.

Carmen Salinas dejó claro que no pudo apoyarlo. Sin embargo, convivieron frecuentemente porque trabajaron juntos durante mucho tiempo cuando Juan Gabriel iniciaba su carrera artística. La actriz solo guarda gratos recuerdos del compositor.

“De decirles ‘lo ayudé’, no, no lo hice, pero me dio tanto gusto cómo fue creciendo artísticamente. Y mi exesposo, el padre de mis hijos [Pedro Plascencia], fue su pianista veinticinco años”, agregó. “Con Juan Gabriel me llevé bien y todo. Son cosas que ya no estaban en mis manos. Llegamos a hacer miles de giras cuando empezaba Juan Gabriel”.

